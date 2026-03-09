به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی نشریه معتبر اکیپ، نام کیلیان امباپه در فهرست نهایی دیدیه دشان برای سفر حساس تیم ملی فرانسه به ایالات متحده در وقفه بازی‌های ملی ماه مارس قرار خواهد گرفت. این سفر که شامل دو تقابل جذاب با تیم‌های برزیل در ۲۶ مارس و کلمبیا در ۲۹ مارس است، در حالی انجام می‌شود که فوق‌ستاره فرانسوی به دلیل پیچ‌خوردگی زانو هنوز به اوج آمادگی بازنگشته است؛ با این حال، حضور او در جمع هم‌تیمی‌هایش برای آخرین اردوی پیش از جام جهانی تقریباً قطعی به نظر می‌رسد.

نکته کلیدی در این میان، ماهیت حضور امباپه در این تور است. طبق تحلیل‌های اکیپ، سفر کاپیتان خروس‌ها به آمریکا لزوماً به معنای نقش‌آفرینی او در زمین مسابقه نیست. در واقع، بخش بزرگی از این تصمیم به تعهدات تجاری سنگین فدراسیون و حامیان مالی بازمی‌گردد. برندهای بزرگی همچون نایکی برنامه‌های گسترده‌ای برای بهره‌برداری از تصویر امباپه در بازار پررونق آمریکا تدارک دیده‌اند و غیبت او می‌تواند منجر به زیان مالی چشمگیری برای تمامی طرف‌های ذینفع شود. به همین دلیل، حتی اگر ستاره فعلی رئال مادرید همچنان در دوران نقاهت باشد، حضور فیزیکی او در این سفر یک ضرورت اقتصادی و تبلیغاتی تلقی می‌شود.

وضعیت سلامت زانوی چپ امباپه به شدت افکار عمومی فوتبال فرانسه را نگران کرده است. در حالی که تنها چند ماه تا سوت آغاز جام جهانی باقی مانده، غیبت یا افت آمادگی او ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به برنامه‌های دشان خواهد بود. نزدیکان این بازیکن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرده‌اند که او در حال حاضر تحت درمان محافظه‌کارانه قرار دارد و فعلاً نیازی به جراحی نیست، اما با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که او با آمادگی صددرصدی به جام جهانی برسد.

خود امباپه نیز به خوبی از حساسیت شرایط آگاه است و تمرکز مطلق خود را بر روی قهرمانی در جام جهانی معطوف کرده است. او که نمی‌خواهد شانس حضور در سومین جام جهانی پیاپی خود را با ریسک‌های غیرضروری به خطر بیندازد، حتی آماده است تا از بازی‌های سرنوشت‌ساز لیگ قهرمانان اروپا مقابل منچسترسیتی نیز چشم‌پوشی کند. اولویت فعلی او بهبود کامل و جلوگیری از تشدید دردهایش است تا حضورش در مهم‌ترین تورنمنت ملی جهان به مخاطره نیفتد.

در این مسیر، دیدیه دشان و کادر پزشکی تیم ملی فرانسه نیز کاملاً هم‌سو با بازیکن حرکت می‌کنند. آن‌ها که روند درمانی او را لحظه به لحظه رصد می‌کنند، به هیچ وجه قصد ندارند در بازی‌های دوستانه ماه مارس روی ستاره اول خود ریسک کنند. اگر امباپه به بهبودی کامل نرسیده باشد، در آمریکا تنها نقشی سفیرگونه ایفا خواهد کرد و مقابل برزیل یا کلمبیا وارد زمین نخواهد شد.

فدراسیون فوتبال فرانسه به امباپه به چشم یک مهره غیرقابل جایگزین می‌نگرد؛ او نه تنها کاپیتان و رهبر تیم، بلکه دومین گلزن برتر تاریخ ملی این کشور است. تجربه تلخ آخرین دوره جام ملت‌های اروپا که در آن شکستگی بینی مانع از درخشش او در بالاترین سطح شد، درس بزرگی برای کادر فنی بوده است. حالا تمام امید فرانسوی‌ها این است که مشکل مزمن زانوی چپ او برطرف شود تا این فوق‌ستاره بتواند تیمش را در مسیر کسب سومین ستاره جهانی در خاک آمریکا رهبری کند.

