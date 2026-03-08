زلزله در گلاسکو
پایان پادشاهی رنجرز و سلتیک بر فوتبال اسکاتلند
سنت دیرینه و سلطه مطلق غولهای اسکاتلند در هم شکسته و لیگ این کشور شاهد طلوع عصر جدیدی فراتر از دو قطبی همیشگی رنجرز و سلتیک است.
به گزارش ایلنا، لیگ اسکاتلند همواره به عنوان یک مدل دوگانه، با سلطه بلامنازع سلتیک و رنجرز مقایسه شده است؛ وضعیتی مشابه لالیگای اسپانیا که قهرمانیها عمدتاً بین دو غول شهر گلاسکو تقسیم میشد. اما این پادشاهی ۴۰ ساله اکنون با چالش جدی روبهرو شده و به نظر میرسد سال ۱۹۸۵، آخرین باری بود که قهرمان لیگ غیر از این دو تیم بود (قهرمانی آبردین). از آن زمان تاکنون، در ۴۰ دوره متوالی، سلتیک و رنجرز هر کدام با ۵۵ عنوان قهرمانی، میدان را بین خود تقسیم کردهاند.
امسال داستان کاملاً متفاوت رقم خورده است. با گذشت ۲۹ هفته و تنها ۹ بازی باقیمانده تا پایان فصل (که شامل مرحله نهایی قهرمانی نیز میشود)، باشگاه هارتس از شهر ادینبرو با اقتدار در صدر جدول جای گرفته است. این تیم با اختلاف ۵ امتیازی از سلتیک و ۶ امتیازی از رنجرز پیشتاز است.
دستاوردهای هارتس در صورت تکمیل شدن، یک معجزه فوتبالی تلقی میشود؛ این باشگاه ۶۶ سال است که قهرمان لیگ نشده و تنها پنج فصل پیش در دسته دوم لیگ اسکاتلند حضور داشت. در صورت قهرمانی، هارتس به سومین باشگاه پرافتخار تاریخ لیگ از نظر تعداد جام دست خواهد یافت.
روزنامه آاس برای بررسی این پدیده با سوسو سانتانا، بازیکن سابق اسپانیایی هارتس (که قهرمان جام حذفی با این تیم شد و اکنون سرمربی جوانان تنریفه است) مصاحبه کرده است. سانتانا مقایسه جذابی ارائه میدهد: «میتوان هارتس را در اسپانیا با اتلتیکومادرید مقایسه کرد. این مهمترین باشگاه اسکاتلند پس از دو تیم گلاسگو است.» وی بر عظمت باشگاه و پراکندگی جهانی هواداران هارتس در کشورهایی مانند آلمان، کرواسی، اسپانیا و آمریکا تأکید کرد.
باشگاه هارتس در سال ۱۸۷۴ تأسیس شد و نام خود را از زندانی قدیمی در ادینبرو گرفته است. نماد قلب روی زمین که در محل دروازههای آن زندان کشیده شده بود، به نشانه اعتراض به شکنجهها یا حتی خوششانسی تبدیل به نماد باشگاه شد. اوج دوران اولیه باشگاه در اواخر قرن نوزدهم با دو قهرمانی لیگ بود و دو قهرمانی دیگر نیز در میانه قرن بیستم به دست آمد، اما از سال ۱۹۶۰ این طلسم قهرمانی لیگ شکسته نشده است.
هارتس همچنین ۸ بار قهرمان جام حذفی شده است که آخرین آن در سال ۲۰۱۱ و با پیروزی خیرهکننده ۵-۱ مقابل رقیب سنتی شهر، هیبرنیان (که سانتانا در آن دو گل زد) رقم خورد. باشگاه در سال ۲۰۱۴ با بحران مالی جدی مواجه شد، اما با حمایت مالی گسترده هواداران نجات یافت تا از مسیر دسته دوم، اینگونه به صدر جدول بازگردد.
سانتانا معتقد است قهرمانی هارتس نه تنها برای این باشگاه بلکه برای کل لیگ فوقالعاده خواهد بود، زیرا سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به همراه دارد. او میگوید: «تقریباً همه مردم اسکاتلند به جز هواداران رنجرز، سلتیک و هیبرنیان دوست دارند هارتس قهرمان شود تا سلطه ۴۰ ساله تیمهای گلاسگو پایان یابد.»
اکنون هارتس تنها ۹ بازی فرصت دارد تا این داستان تاریخی را به سرانجام برساند و سلطه دوگانه را برای همیشه برهم زند.