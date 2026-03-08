شاگردان جعفری مغلوب فیلیپین شدند

تیم ملی فوتبال زنان ایران با قبول شکست ۲ بر صفر مقابل فیلیپین در آخرین دیدار مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، با سه باخت پیاپی از صعود به مرحله حذفی بازماند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

به گزارش ایلنا، شاگردان مریم جعفری در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا، در ورزشگاه گلدکوست استرالیا به مصاف فیلیپین رفتند. این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به سود حریف به پایان رسید تا امیدهای ایران برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی به کلی از بین برود.

تیم ملی ایران که پیش از این مقابل کره‌جنوبی و استرالیا نیز شکست خورده بود، با وجود تلاش در نیمه دوم و انجام تعویض‌های تهاجمی همچون ورود زهرا قنبری و مریم دینی، نتوانست امتیازی کسب کند. بدین ترتیب، ملی‌پوشان کشورمان بدون امتیاز و با ایستادن در رده چهارم گروه، از دور مسابقات کنار رفتند.

