حقیقت درباره ستاره میلان چیز دیگری است

به گزارش ایلنا، تب‌وطاب فوتبال در شهر میلان به اوج خود رسیده است؛ امشب سن‌سیرو در التهاب یکی از حساس‌ترین نبردهای «دلامادونینا» می‌سوزد. در آستانه این تقابل نفس‌گیر میان روسونری و افعی‌های شهر میلان (اینتر)، آندری شوچنکو، ماشین گلزنی و اسطوره بی‌بدیل نیمه قرمز شهر، در مصاحبه‌ای اختصاصی با نشریه معتبر «گاتزتا دلو اسپورت» به تحلیل این جدال حیثیتی پرداخته است.

شوا درباره شرایط جدول و شانس بازگشت تیم سابقش به کورس قهرمانی، با همان ذهنیت برنده‌ای که در مستطیل سبز داشت، گفت:«فاصله ۱۰ امتیازی در جدول معنای زیادی ندارد. اگر میلان پیروز شود، رقابت قهرمانی دوباره باز می‌شود. دربی می‌تواند سرنوشت را تغییر دهد، به‌خصوص در این مقطع از فصل. تمام بازی‌ها تا پایان برای همه غیرقابل پیش‌بینی خواهند بود.»

نراتزوری در حال حاضر با اقتدارِ تمام بر بام سری آ تکیه زده و با نمایش‌های بی‌نقص خود در این فصل، ثابت کرده که در حال حاضر آماده‌ترین و ترسناک‌ترین تیم سرزمین چکمه است. مهاجم افسانه‌ای سابق میلان در واکنش به این فرم خوفناک رقیب دیرینه، با نگاهی واقع‌بینانه اعتراف کرد:«به عنوان یک تیم، بله. آن‌ها در حال حاضر بهترین در ایتالیا هستند و من سبک مربیگری کیوو در این تیم را دوست دارم. او حتی زمان بازیگری هم همیشه باهوش بود. او در زمین خلاقیت داشت و اکنون ثابت کرده که مربی خوبی است. می‌توانید ببینید که تیم به او احترام می‌گذارد و سبک بازی زیبایی دارند.»

در سوی دیگر میدان، شاگردان ماسیمیلیانو الگری در قامت نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده و در جایگاه دوم جدول، نفس‌به‌نفس صدرنشین حرکت می‌کنند؛ تیمی که در این فصل از رقابت‌های سری آ فرمی باثبات داشته و تا اینجای کار تنها طعم تلخ دو شکست را چشیده است. شوچنکو با تمجید از تاثیر شگرف سرمربی باتجربه روسونری روی ذهنیت تیم افزود:«مکس یک تضمین است. او میلان را متحول کرده است. او به تیم روحیه رقابت‌طلبی داده و بازیکنان را قوی‌تر کرده است. او تجربه و ویژگی‌های دقیقی دارد. او گروهی را با ایده‌های خود شکل می‌دهد و مدیری فوق‌العاده است.»

یکی از معماهای بزرگ ترکیب میلان، طلسم گلزنی کریستین پولیشیچ در سال ۲۰۲۶ است. ستاره خط حمله ایالات متحده که استارتی طوفانی و خیره‌کننده در این فصل داشت، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی اسیر کابوس مصدومیت‌های متوالی، از جمله التهاب آزاردهنده کیسه مفصلی (بورسیت) شد تا حضورش در ترکیب تیم با افت‌وخیزهای فراوانی همراه شود. شوا در پاسخ به شایعاتی مبنی بر اینکه ذهن پولیشیچ از حالا درگیر مسابقات جام جهانی است، با قاطعیت پاسخ داد:«این داستان را که بازیکنی در سطح او از الان به فکر جام جهانی است، باور نکنید. این غیرممکن است. وقتی بازیکنی وارد زمین می‌شود، همیشه می‌خواهد در آن لحظه بهترین عملکردش را داشته باشد. پولیشیچ گل‌های مهمی زده و باز هم به این کار ادامه خواهد داد؛ ابتدا برای میلان و سپس برای تیم ملی آمریکا در جام جهانی.»

در نبرد بزرگ امشب، بار اصلی خط آتش میلان بر دوش زوج پولیشیچ و رافائل لیائو خواهد بود. اسطوره اوکراینی درباره تغییر پست ستاره پرتغالی و انتظارات تاکتیکی از او در این میدان بزرگ، تحلیل فنی جالبی ارائه داد:«رافائل نشان داده که بالغ شده است. او تلاش می‌کند در نقشی غیر از پست تخصصی‌اش بهترین بازی را ارائه دهد تا خواسته‌های مربی را اجرا کند. کاپلو درست می‌گوید؛ او یک مهاجم نوک کلاسیک نیست، اما می‌تواند وظایفش را انجام دهد، به فضاها حمله کند و آماده باشد. وقتی روی ضدحملات سریع حساب می‌کنید، استارت‌های رافا تعیین‌کننده هستند. اما نمی‌توانید از او انتظار داشته باشید که توپ را نگه دارد یا مثل ابراهیموویچ یک شماره ۹ باشد، چون مهارت‌های او متفاوت است.»

اما در میانه میدان، نمی‌توان از نبوغ تمام‌نشدنی لوکا مودریچ چشم‌پوشی کرد؛ جادوگر کرواتی که ثابت کرده حتی در ۴۰ سالگی هم مهره‌ای غیرقابل‌جانشین و حیاتی برای ضرب‌آهنگ بازی روسونری است. شوچنکو در بخش پایانی صحبت‌هایش، زبان به تحسین این ستاره کهنه‌کار گشود و بیان کرد:«او باید تا زمانی که آن شعله درونی را دارد، بماند. او با وجود کاریزمای بالایی که دارد، بدون اینکه چیزی در عوض بخواهد، به تیم کمک می‌کند و در دسترس است. او فصل فوق‌العاده‌ای را پشت سر می‌گذارد. من مقابل او بازی کرده‌ام و نحوه تفسیر او از بازی حیرت‌انگیز است. او انسان فوق‌العاده و پسر خوبی است؛ با شدت، فداکاری و روحیه تیمی بازی می‌کند.»

