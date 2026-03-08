بدون محرومیت برای ایوان تونی؛ کمیته انضباطی پرونده شادی جنجالی را بررسی نکرد

مهاجم انگلیسی الاهلی در دقیقه ۲۳ گل نخست تیمش را به ثمر رساند و پس از آن با حرکتی خاص در کنار پرچم کرنر جشن گرفت. این اقدام در نزدیکی هواداران الاتحاد انجام شد و واکنش‌های زیادی را در میان تماشاگران و رسانه‌ها به همراه داشت.

با این حال، طبق گزارشی که شبکه «الاخباریه» عربستان در برنامه «المنتصف» منتشر کرد، کمیته انضباط و اخلاق فدراسیون فوتبال عربستان تصمیم گرفته این پرونده را بررسی نکند. به این ترتیب، هیچ مجازاتی برای مهاجم الاهلی در نظر گرفته نخواهد شد.

بحث درباره امکان مجازات

پس از این اتفاق، برخی کارشناسان حقوقی و داوری درباره احتمال برخورد انضباطی با تونی صحبت کرده بودند. ایمن الرفاعی، رئیس پیشین کمیته انضباط فدراسیون فوتبال عربستان، اعلام کرده بود چنین رفتارهایی می‌تواند در چارچوب ماده ۴۸ آیین‌نامه انضباطی قرار گیرد؛ ماده‌ای که امکان محرومیت دو مسابقه و جریمه ۲۰ هزار ریالی را پیش‌بینی می‌کند.

همچنین عبدالله القحطانی کارشناس داوری معتقد بود اگر داور تشخیص دهد شادی گل با هدف تحریک هواداران تیم حریف انجام شده، می‌تواند آن را رفتار غیرورزشی تلقی کرده و با کارت زرد جریمه کند.

توضیح تونی درباره شادی گل

در مقابل، ایوان تونی توضیح داد که قصد تحریک هواداران الاتحاد را نداشته است. او در گفت‌وگو با شبکه «ثمانیه» گفت این حرکت بخشی از قولی بوده که به فرزندش داده بود.

مهاجم انگلیسی در این باره گفت: «با پسرم قرار گذاشته بودیم اگر گل بزنم این رقص را انجام بدهم. حتی در خانه با هم تمرین کرده بودیم، به همین دلیل بعد از گل همان حرکت را انجام دادم.»

با تصمیم کمیته انضباط، پرونده این اتفاق بسته شد و تونی بدون هیچ محرومیتی می‌تواند در مسابقات آینده الاهلی به میدان برود.