فلیک فهرست بارسلونا برای دیدار با نیوکاسل را اعلام کرد؛ حضور جالب گاوی

در این فهرست چند بازیکن کلیدی به دلیل مصدومیت حضور ندارند. فرنکی دی‌یونگ، الکس بالده، آندریاس کریستنسن و ژول کونده از جمله غایبان بارسلونا در این دیدار هستند.

در مقابل، نام گاوی در فهرست اعلام‌شده دیده می‌شود؛ در حالی که این هافبک جوان هنوز به طور کامل از مصدومیت خود ریکاوری نکرده و مجوز پزشکی برای بازگشت به مسابقات دریافت نکرده است. بر اساس گزارش‌ها، او در این سفر تنها در تمرینات تیم حضور خواهد داشت و در مسابقه به میدان نخواهد رفت.

فهرست کامل بارسلونا

فهرست بازیکنان بارسلونا برای این مسابقه به شرح زیر است:

خوان گارسیا، شزنی، کوشین، ژائو کانسلو، رونالد آرائوخو، پائو کوبارسی، جرارد مارتین، اریک گارسیا، کورتس، ژاوی اسپارت، گاوی، پدری، فرمین لوپس، کاسادو، دنی اولمو، برنال، تومی، فران تورس، روبرت لواندوفسکی، لامین یامال، رافینیا، مارکوس رشفورد و رونی باردجی.

بارسلونا به عنوان یکی از تیم‌های برتر مرحله گروهی مستقیماً به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد، در حالی که نیوکاسل یونایتد پس از پیروزی مقابل قره‌باغ در مجموع دو بازی پلی‌آف، جواز حضور در این مرحله را به دست آورد.