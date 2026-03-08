کارشناسان داوری: خطای خشن روی اولمو میتوانست اخراج داشته باشد
کارشناسان داوری فوتبال اسپانیا معتقدند در دیدار بارسلونا و اتلتیک بیلبائو در لالیگا، خطای شدید روی دنی اولمو میتوانست با کارت قرمز همراه باشد؛ تصمیمی که در نهایت از سوی داور مسابقه اتخاذ نشد.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار بارسلونا و اتلتیک بیلبائو در هفته بیستوهفتم لالیگا، صحنهای جنجالی رخ داد که واکنشهای زیادی را در میان هواداران و کارشناسان داوری به دنبال داشت.
طبق گزارش روزنامه اسپانیایی «اسپورت»، دنی اولمو در این مسابقه پس از برخورد شدید از پشت توسط ریگو، بازیکن بیلبائو، دچار آسیب در ناحیه تاندون آشیل شد. این بازیکن با کف کفش خود روی پای اولمو فشار وارد کرد؛ نقطهای حساس که میتوانست خطر آسیب جدی برای هافبک بارسلونا ایجاد کند.
با وجود شدت برخورد، خوششانسی با اولمو همراه بود و این صحنه تنها به یک کوفتگی ختم شد. او چند دقیقه بعد از زمین مسابقه خارج شد و فرمین لوپس جایگزینش شد.
اعتراض بارسلونا به تصمیم داور
در این صحنه، بازیکنان بارسلونا معتقد بودند که داور باید بازی را متوقف کرده و صحنه توسط VAR بررسی شود. با این حال، داور مسابقه خوسه مونویرا مونترو تنها کارت زرد به بازیکن بیلبائو نشان داد.
این تصمیم باعث شکلگیری بحثهای گستردهای درباره صحت قضاوت داور شد.
نظر کارشناسان داوری
در برنامه تحلیلی «Gol a gol» از شبکه TV3، دو داور سابق اسپانیایی یعنی خاویر استرادا و خوان فابریگاس این صحنه را بررسی کردند و هر دو معتقد بودند داور میتوانست کارت قرمز نشان دهد.
استرادا در تحلیل خود گفت برخورد روی تاندون آشیل و با پای ثابت بازیکن رخ داده و به اعتقاد او چنین صحنهای میتوانست مستحق اخراج باشد. او همچنین از عملکرد تیم داوری VAR انتقاد کرد.
فابریگاس نیز با اشاره به تصاویر این صحنه اظهار داشت که در سالهای گذشته چنین خطاهایی اغلب با کارت قرمز همراه میشد و از نحوه استفاده از فناوری VAR در این مورد ابراز نارضایتی کرد.
این صحنه یکی از جنجالیترین لحظات دیدار سان مامس بود؛ مسابقهای که در نهایت با پیروزی بارسلونا به پایان رسید.