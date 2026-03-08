بهترین بازیکن جهان از سبد خرید لوس بلانکوس خارج شد

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه نام رودری همچون سال گذشته دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، اما همان‌طور که در بهار و تابستان سال ۲۰۲۵ شاهد بودیم، مدیران رئال مادرید هیچ برنامه‌ای برای اضافه کردن او به لیست خریدهای پنجره پیش‌رو ندارند.

باشگاه مادریدی سخت به دنبال تقویت کمربند میانی خود است، با این حال رودریگو هرناندس ۲۹ ساله هیچ جایی در پازل تاکتیکی و مدیریتی کهکشانی‌ها ندارد. قرارداد این هافبک دفاعی تنومند منچسترسیتی تا سی‌ام ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد و در حال حاضر تمام گمانه‌زنی‌ها پیرامون آینده او، به پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی باشگاه انگلیسی وابسته است.

سرنوشت بسیاری از ستارگان منچسترسیتی به تصمیم پپ گواردیولا مبنی بر ماندن یا ترک نیمکت این تیم گره خورده است. آخرین بازیکنی که در خصوص آینده‌اش ابهاماتی ایجاد شده، برناردو سیلوا است. تنها سه ماه و نیم دیگر تا پایان قرارداد این هافبک تکنیکی پرتغالی باقی مانده و ماندن یا جدایی او از جمع قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۳، تماماً به اراده و خواست خود او بستگی دارد. رودریگو هرناندس بار دیگر پا به چمن ورزشگاه سانتیاگو برنابئو خواهد گذاشت و این نخستین باری است که او به عنوان دارنده توپ طلای سال ۲۰۲۴ وارد این استادیوم می‌شود؛ رویدادی که پیش از این به دلیل مصدومیت‌های پیاپی برایش میسر نشده بود. بازگشت او هم‌زمان با یک نبرد حماسی دیگر بین رئال مادرید و منچسترسیتی است؛ هفتمین جدال این دو غول فوتبال در یک دهه اخیر که به پرتکرارترین دوئل اروپایی سال‌های گذشته بدل گشته است.

همزمان با این تقابل حساس، بار دیگر شایعاتی مبنی بر پیوند خوردن سرنوشت این هافبک با رئال مادرید مطرح شد. ارتقای دوباره سطح فنی و نقش محوری‌تر او در ترکیب فعلی منچسترسیتیِ پپ گواردیولا باعث شد تا دوباره در کانون توجهات قرار گیرد، اما فعلاً از سوی مقامات برنابئو با قاطعیت اعلام شده که هیچ طرح و برنامه‌ای برای جذب بازیکنی که قرار است در دو دیدار حساس اروپایی پیش‌رو رقیب آن‌ها باشد، روی میز نیست.

در مجموعه تمرینی والدبباس همواره کیفیت بازی این قهرمان اروپا به همراه تیم ملی اسپانیا مورد تحسین و تمجید قرار گرفته است، به خصوص حالا که مجدداً به مهره‌ای کلیدی و غیرقابل جایگزین در ترکیب سیتیزن‌ها تبدیل شده است. منابع نزدیک به باشگاه بارها به پتانسیل بالا و ارزش افزوده‌ای که حضور او می‌تواند به تیم تزریق کند اشاره کرده‌اند، اما این موضوع هرگز از مرحله تمجید فراتر نرفته است. مصدومیت او نیز عملاً هرگونه تلاش برای نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف را متوقف کرد.

او در فصل جاری در ۲۴ مسابقه پیراهن منچسترسیتی را بر تن کرده و در یازده هفته اخیر لیگ برتر به صورت متوالی در ترکیب اصلی حضور داشته است؛ هرچند در دیدار مرحله گروهی که در برنابئو برگزار شد، غایب بود. رودری از سپتامبر ۲۰۲۵ دیگر برای لاروخا به میدان نرفته، اما لوئیس دلافوئنته همواره تأکید کرده که با اشتیاق منتظر بازگشت این هافبک است؛ بازگشتی که ممکن است دو هفته دیگر و در فهرست تیم ملی برای رقابت فینالیسیما محقق شود. آنتونیو هرناندس، پدر این بازیکن، در مراسم جوایز ملی ورزش گفت: «او در جایی که هست احساس راحتی می‌کند. در چنین شرایطی، طبیعی است که محتاط باشیم. واقعاً چیزی نمی‌دانم و صادقانه می‌گویم هیچ خبری ندارم. داستان هنوز نوشته نشده است.» او همچنین تأیید کرد که پسرش «بی‌صبرانه منتظر حضور در جام جهانی است».

در همین حال، نام‌هایی نظیر وارتون از تیم کریستال پالاس، کیس اسمیت از تیم آلکمار و ویتینیا از پاری‌سن‌ژرمن به عنوان گزینه‌های آلترناتیو برای تقویت خط میانی رئال مادرید مطرح شده‌اند. تمامی این پرونده‌ها در فاز مطالعاتی قرار دارند و باشگاه زمان کافی در اختیار دارد تا با وسواس و دقت ارزیابی کند کدام گزینه‌ها واقعاً با نیازهای فنی تیم و استراتژی کلان رئال مادرید هم‌خوانی و تطابق دارند.

