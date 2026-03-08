انتقاد ویتینیا از عملکرد لیونل مسی و نیمار
ویتینیا هافبک پاریسنژرمن در اظهاراتی درباره دوران حضور مسی، نیمار و امباپه در این تیم گفت در فوتبال مدرن تیمها نمیتوانند چند بازیکن را داشته باشند که در جریان بازی دوندگی نداشته باشند.
به گزارش ایلنا، ویتینیا، ستاره پرتغالی پاریسنژرمن، در گفتوگویی که بازتاب گستردهای در رسانهها داشت، به دوران حضور در کنار سه ستاره بزرگ یعنی لیونل مسی، نیمار و کیلیان امباپه در این تیم اشاره کرد. این هافبک پرتغالی که در فصل جاری یکی از مهرههای مهم ترکیب پاریسنژرمن محسوب میشود، در صحبتهایی که روزنامه «مارکا» منتشر کرده گفت: «در فوتبال امروز نمیتوان تیمی داشت که یک یا دو یا حتی سه بازیکن در آن دوندگی نکنند.»
با این حال، ویتینیا در ادامه از کیفیت فنی این سه بازیکن نیز تمجید کرد و تأکید داشت که آنها در میان بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال قرار دارند. او گفت: «آنها جزو بهترینهای تاریخ هستند و من افتخار داشتم در یک رختکن با چنین بازیکنانی حضور داشته باشم، اما این همیشه بهترین وضعیت برای یک تیم نیست.»
در دوران حضور این مثلث هجومی در پاریسنژرمن، با وجود کیفیت فردی بالا، تیم فرانسوی نتوانست به هدف اصلی خود یعنی قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند و در آن مقطع چالشها و حواشی مختلفی نیز در اطراف تیم مطرح شد.
تغییر رویکرد در پاریسنژرمن
ویتینیا در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط فعلی پاریسنژرمن اشاره کرد و از تغییر ذهنیت تیم تحت هدایت لوئیس انریکه سخن گفت.
به گفته او، در ترکیب فعلی تیم همه بازیکنان برای موفقیت جمعی تلاش میکنند و مشارکت در کارهای دفاعی و پرس از جلو اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
او در این باره توضیح داد: «این تفاوت اصلی پاریسنژرمن فعلی است. مهاجمان تیم در پرس بسیار فعال هستند و برای بازپسگیری توپ تلاش زیادی میکنند.»
ویتینیا همچنین به نقش مهاجمان در اجرای پرس اشاره کرد و گفت: «میتوانید ببینید که دمبله و گونسالو در نزدیکی محوطه جریمه حریف فشار میآورند و از جلو اولین خط پرس تیم هستند.»
این هافبک پرتغالی در پایان تأکید کرد تمرکز او در حال حاضر کاملاً روی عملکرد پاریسنژرمن در فصل جاری است و تیم تلاش میکند با این رویکرد جدید به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کند.