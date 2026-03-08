زنگ خطر در اردوی روسونری؛ نقشه اینتر برای فتح دربی فاش شد
پیشبینیها نشان میدهد که در شهرآورد حساس امشب شهر میلان، ضربات ایستگاهی و توپهای مرده کلید اصلی باز شدن دروازهها و رسیدن به گل خواهند بود.
به گزارش ایلنا، دو تیم همشهری اینتر و میلان، امشب برگزارکننده یکی از مهمترین و مهیجترین دیدارهای این هفته در سطح قاره سبز خواهند بود و نگاههای بیشماری برای دیدن این رویارویی به مستطیل سبز دوخته شده است. این مسابقه فراتر از یک دربی سنتی میان دو رقیب دیرینه است و به دلیل شرایط جدول، نبردی سرنوشتساز در مسیر کسب اسکودتو به شمار میرود؛ جایی که نراتزوری بر بام جدول ردهبندی سری آ تکیه زده و تیم میلان با اختلافی ده امتیازی، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.
نکته جالب توجه ماجرا اینجاست که بازیکنان روسونری با گذشت ۲۷ هفته از رقابتها توانستهاند ۵۷ امتیاز دشت کنند؛ دقیقا مشابه همان آماری که در مقطع مشابه از فصل ۲۲-۲۰۲۱ ثبت کردند و در پایان همان سال جام قهرمانی را بالای سر بردند. در آن فصل، کسب این تعداد امتیاز برای همامتیاز شدن با ناپولی در صدر جدول و ایجاد حاشیه امنیت دو امتیازی نسبت به اینتر کفایت میکرد، اما در مسابقات فعلی، همین عملکرد تنها رتبه دوم را برای آنها به همراه داشته است. بررسی دقیق دادههای آماری پرده از یک سناریوی بسیار محتمل در این نبرد بزرگ برمیدارد و آن هم شانس بالای رسیدن به گل از طریق توپهای مرده است. تیم اینتر تا به اینجای فصل موفق شده است ۲۱ بار از روی ضربات شروع مجدد دروازه رقبا را در رقابتهای سری آ باز کند که از این تعداد، ۱۵ گل به صورت انحصاری از طریق ضربات کرنر به دست آمده است. در میان پنج لیگ معتبر اروپایی، تنها تیم آرسنال توانسته آمار درخشانتری نسبت به اینتر در این زمینه از خود بر جای بگذارد.
در جبهه مقابل، نقطه قوت اصلی اینتر دقیقا پاشنه آشیل و بزرگترین نقطه ضعف میلان را هدف قرار میدهد، به طوری که تیم تحت هدایت مکس آلگری ۵۰ درصد از گلهای دریافتی خود را روی همین ضربات کاشته تجربه کرده است. این تیم در جریان ۲۷ مسابقه خود مجموعا ۲۰ بار تسلیم مهاجمان حریف شده است که از این میزان، ۱۰ گل روی موقعیتهای ایستگاهی و پنج گل نیز از طریق ارسالهای کرنر وارد دروازه آنها شده است.