نگاه ویژه الدترافورد به بازیکن بورنموث
سورپرایز در سبد خرید شیاطین سرخ
مدیران باشگاه منچستریونایتد در یک تصمیم دور از انتظار، برنامهریزی برای به خدمت گرفتن مارکوس تاورنیر را آغاز کردهاند و انتقال این مهره کلیدی از جمع بازیکنان بورنموث به اردوگاه خود را با جدیت تمام دنبال میکنند.
به گزارش ایلنا، شیاطین سرخ برای بازار نقل و انتقالات تابستانی برنامهای دور از انتظار را جهت قدرتمندتر کردن فاز هجومی خود تدارک دیدهاند. طبق اخبار منتشر شده، نام تاورنیر به لیست گزینههای مدنظر برای برطرف کردن یک خلاء آشکار در سیستم بازی منچستریونایتد راه یافته است. درخشش این ستاره ۲۶ ساله در ترکیب تیم بورنموث در منطقه جنوبی بریتانیا سبب شده تا نگاه کادر فنی الدترافورد به سمت او خیره شود.
مایکل کریک پیش از این به دفعات در خصوص احتیاجات ترکیب تیم شفافسازی کرده و در روزهای گذشته نیز با قاطعیت اعلام کرد که تقویت جناح چپ خط حمله، یک هدف حیاتی برای پنجره جابهجاییهای آتی به شمار میرود. وی در ارتباط با مسئله کمبود مهرههای جایگزین و عمق اسکواد اظهار داشت: «فکر میکنم همیشه به تعادل تیم و ترکیب نگاه میکنید تا بیشترین انعطاف را داشته باشید، بنابراین قطعاً چیزی است که باید به آن توجه کرد.»
نشریه دیلی میل در گزارشی مدعی شده که در نشستهای ابتدایی برای برنامهریزیهای تابستانی، اسم تاورنیر به عنوان یک کاندیدای برجسته روی میز قرار گرفته است، زیرا سران باشگاه قصد دارند به سراغ نفراتی بروند که پیش از این ارزشهای خود را در کوران مسابقات لیگ برتر انگلیس به اثبات رساندهاند. این بازیکن که تا به این لحظه فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی کشورش را به دست نیاورده است، با وجود درگیری با آسیبدیدگیها توانسته در سال جاری آمار شش بار گلزنی و ارسال پنج پاس گل را به نام خود ثبت کند. از این آمار، دو گل و دو پاس گل دقیقا در جریان تساوی پرگل چهار بر چهار در ماه دسامبر سال گذشته مقابل همین منچستریونایتد رقم خورد و همان مسابقه فرصتی عالی بود تا مدیران این تیم از نزدیک با مهارتهای بالای او آشنا شوند.
قابلیت حضور در پستهای مختلف زمین و دوندگی بیامان، تاورنیر را به مهرهای وسوسهانگیز برای یونایتدها مبدل ساخته است؛ تیمی که برای برقراری توازن در کنارههای زمین با چالشهای زیادی دست و پنجه نرم میکند. با تمامی این اوصاف، منچستریونایتد تنها مشتری این بازیکن محسوب نمیشود و تیمهای استون ویلا و ناتینگهام فارست نیز به دقت شرایط جذب او را رصد میکنند.
در صورتی که پیشنهاد مالی ارائه شده با خواستههای مدیران بورنموث همخوانی داشته باشد، احتمال دارد آنها با جدایی مهره تاثیرگذار خود موافقت کنند. این تیم پیشینه مشخصی در زمینه واگذاری بازیکنان کلیدی با قیمتهای سودآور و تزریق دوباره این منابع مالی به پروژههای آندونی ایرائولا دارد. با در نظر گرفتن اعتبار قرارداد تاورنیر تا پایان سال ۲۰۲۹، پیشبینی میشود که برای راضی کردن سران بورنموث جهت امضای برگه خروج او، انجام هرگونه معاملهای به پرداخت رقمی در حوالی ۴۰ میلیون پوند نیاز داشته باشد.