تونالی در رادار رئال مادرید
مدیران رئال مادرید وضعیت ساندرو تونالی، هافبک نیوکسل، را زیر نظر گرفتهاند و احتمال دارد برای تقویت خط میانی در آینده به سراغ جذب این بازیکن ایتالیایی بروند.
به گزارش ایلنا، برای به خدمت گرفتن ساندرو تونالی از تیم نیوکسل، کهکشانیها به صورت کاملا جدی وارد عرصه رقابت شدهاند. نمایشهای خیرهکننده این هافبک اهل ایتالیا در مسابقات لیگ جزیره سبب شده تا نام او در رادار غولهای قاره سبز قرار بگیرد و تیمهای متعددی خواهان امضای قرارداد با این چهره محبوب باشند.
بر اساس ادعای نشریه سان، مدیران مادریدی در شب گذشته استعدادیابهای خود را راهی استادیوم سنت جیمز پارک کردند. هرچند در نگاه اول به نظر میرسید هدف از این اقدام، آنالیز تاکتیکی تیم منچسترسیتی پیش از تقابل حساس در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در چارچوب رقابتهای چمپیونزلیگ باشد، اما واقعیت امر چیز دیگری بود و این گروه اعزامی در حقیقت یک «ماموریتی دوگانه» را دنبال میکردند، چرا که هافبک ایتالیایی یکی از اهداف اصلی پنجره نقل و انتقالات تابستانی لوس بلانکوس محسوب میشود.
با وجود ناکامی و باخت سه بر یک شاگردان ادی هاو در برابر سیتیزنها، این لژیونر ۲۵ ساله توانست فرم ایدهآل خود را درون زمین نشان دهد. نشریه سان روی این موضوع پافشاری میکند که فرستادگان رئال مادرید در کنار ارزیابی شرایط فنی منچسترسیتی، به صورت اختصاصی حرکات و کیفیت بازی تونالی را زیر ذرهبین قرار داده بودند.
در همین راستا شنیدهها حکایت از آن دارد که مدیران نیوکسل از هماکنون خود را برای یک نبرد سنگین بر سر ارائه ارقام نجومی آماده کردهاند و پیشبینی میشود برچسب قیمتی این هافبک پیشین باشگاه میلان، مرز ۱۰۰ میلیون پوند را لمس کند.