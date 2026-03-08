تردید در رئال مادرید درباره آینده هوایسن؛ احتمال فروش مدافع جوان
گزارشها از افزایش تردیدها در رئال مادرید درباره دین هوایسن خبر میدهند؛ مدافعی که تابستان گذشته با مبلغی قابل توجه به این تیم پیوست و اکنون آیندهاش در سانتیاگو برنابئو با ابهام روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، مدیران رئال مادرید در حال بررسی شرایط یکی از خریدهای مهم فصل گذشته خود هستند. دین هوایسن، مدافع ۲۰ ساله اسپانیایی که از بورنموث به این تیم پیوست، هنوز نتوانسته انتظارات فنی باشگاه را به طور کامل برآورده کند.
این بازیکن با مبلغ ۶۲.۵ میلیون یورو راهی رئال مادرید شد؛ انتقالی که شخص فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه، نقش مهمی در نهایی شدن آن داشت. در آن زمان تصور میشد هوایسن بتواند در سالهای آینده به یکی از ستونهای خط دفاعی تیم تبدیل شود.
با این حال، عملکرد این مدافع جوان در نخستین فصل حضورش در مادرید با فراز و نشیب همراه بوده است. برخی اشتباهات در لحظات حساس بازیها و ناپایداری در نمایشهای دفاعی باعث شده وضعیت او در داخل باشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
نگرانی درباره روند پیشرفت
طبق گزارش رسانه اسپانیایی «فیچاخس»، مدیران رئال مادرید از نزدیک عملکرد هوایسن را زیر نظر دارند. با وجود فرصتهایی که برای حضور در ترکیب اصلی به دست آورده، هنوز نشانههای ثبات در بازی او دیده نشده است.
گزارشها حاکی است برخی اشتباهات دفاعی، عدم قاطعیت در دوئلها و ضعف در پخش توپ از عقب زمین از جمله مسائلی بوده که مورد توجه کادر فنی قرار گرفته است.
در همین راستا، نگرانیهایی درباره احتمال کاهش ارزش این بازیکن در بازار نقلوانتقالات نیز مطرح شده؛ مسئلهای که باعث شده مدیران باشگاه به دنبال ارزیابی گزینههای مختلف باشند.
احتمال بررسی پیشنهادهای نقلوانتقالاتی
در شرایط فعلی، رئال مادرید سناریوهای مختلفی را برای آینده این مدافع بررسی میکند. یکی از گزینهها بررسی پیشنهادهای احتمالی از سوی باشگاههای دیگر است.
به گفته منابع نزدیک به باشگاه، هوایسن همچنان در فوتبال اروپا از اعتبار مناسبی برخوردار است. سن کم، استعداد فنی و سابقه انتقال به رئال مادرید باعث شده چند باشگاه نسبت به جذب او علاقه نشان دهند.
بر همین اساس، گفته میشود فلورنتینو پرز آماده بررسی پیشنهادهایی در حدود مبلغ پرداختشده برای این بازیکن است. هدف اصلی مدیران باشگاه جلوگیری از کاهش ارزش بازار این مدافع و استفاده از علاقه موجود در بازار نقلوانتقالات عنوان شده است.