پس از پایان دوره رکراکی؛ آیا او بهترین مربی عرب تاریخ است؟

این موفقیت باعث شد نام او در میان برجسته‌ترین مربیان تاریخ فوتبال عربی مطرح شود؛ با این حال هنوز این پرسش مطرح است که آیا این دستاورد برای قرار گرفتن در جایگاه بهترین مربی عرب تاریخ کافی است یا خیر.

مسیر موفق در فوتبال باشگاهی

رکراکی پیش از حضور در تیم ملی مراکش نیز کارنامه قابل توجهی در سطح باشگاهی داشت. او نخستین موفقیت بزرگ خود را با تیم الفتح الرباطی رقم زد و این باشگاه را برای اولین بار به قهرمانی لیگ مراکش رساند.

پس از آن هدایت وداد کازابلانکا را برعهده گرفت و در مدت کوتاهی موفق شد این تیم را به قهرمانی لیگ مراکش برساند. مهم‌ترین افتخار او در این دوره نیز قهرمانی در لیگ قهرمانان آفریقا ۲۰۲۲ بود؛ عنوانی که با پیروزی برابر الاهلی مصر در فینال به دست آمد.

رکراکی همچنین تجربه موفقی در خارج از مراکش داشت و با الدحیل قطر توانست عنوان قهرمانی لیگ ستارگان قطر را کسب کند؛ موفقیتی که توانایی او برای کار در محیط‌های مختلف فوتبالی را نشان داد.

درخشش تاریخی در جام جهانی قطر

با وجود این سوابق، مهم‌ترین نقطه عطف کارنامه رکراکی به جام جهانی ۲۰۲۲ بازمی‌گردد. او تنها چند ماه پیش از آغاز این رقابت‌ها هدایت تیم ملی مراکش را بر عهده گرفت، اما توانست نتایجی فراتر از انتظار کسب کند.

مراکش در مرحله گروهی بالاتر از تیم‌هایی مانند بلژیک و کرواسی صدرنشین شد. سپس در مرحله یک‌هشتم نهایی اسپانیا را در ضربات پنالتی حذف کرد و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز پرتغال را شکست داد.

با این نتایج، مراکش به نخستین تیم عربی و آفریقایی تبدیل شد که به نیمه‌نهایی جام جهانی می‌رسد. هرچند این تیم در نیمه‌نهایی برابر فرانسه شکست خورد، اما با کسب رتبه چهارم بهترین عملکرد تاریخ فوتبال عربی و آفریقایی در این رقابت‌ها را ثبت کرد.

پایان همکاری پس از ناکامی‌های بعدی

با این حال مسیر رکراکی در ادامه چندان هموار نبود. در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۳ تیم ملی مراکش برخلاف انتظارها در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل آفریقای جنوبی حذف شد.

در ادامه نیز مراکش در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ که به میزبانی خود این کشور برگزار شد، به فینال رسید اما در دیدار پایانی مقابل سنگال شکست خورد. پس از این ناکامی، همکاری رکراکی با تیم ملی مراکش به پایان رسید.

مقایسه با مربیان بزرگ عرب

در بحث بهترین مربی عرب تاریخ، نام‌های دیگری نیز مطرح می‌شوند. حسن شحاتة سرمربی پیشین مصر یکی از مهم‌ترین آن‌هاست که با قهرمانی‌های متوالی در جام ملت‌های آفریقا در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ دوران طلایی فوتبال مصر را رقم زد.

همچنین محمود الجوهری با رساندن مصر به جام جهانی ۱۹۹۰ و قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا ۱۹۹۸ جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فوتبال عرب دارد.

در سال‌های اخیر نیز جمال بلماضی با قهرمانی الجزایر در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۱۹ نام خود را در میان مربیان موفق فوتبال قاره ثبت کرد.

رکراکی؛ رکورددار موفقیت جهانی

با وجود این رقابت تاریخی، رکراکی از یک نظر در میان مربیان عرب جایگاهی منحصر‌به‌فرد دارد؛ او صاحب بهترین نتیجه یک مربی عرب در تاریخ جام جهانی است.

در نهایت پاسخ به این پرسش که آیا رکراکی بهترین مربی عرب تاریخ محسوب می‌شود یا خیر، به معیارهای مقایسه بستگی دارد. اگر معیار بزرگ‌ترین دستاورد جهانی باشد، رکراکی در صدر قرار می‌گیرد؛ اما اگر تعداد جام‌ها و تداوم موفقیت ملاک باشد، مربیانی مانند حسن شحاتة همچنان رقبای جدی او محسوب می‌شوند.

با این حال تردیدی وجود ندارد که دستاورد مراکش در قطر، نام ولید رکراکی را برای همیشه در تاریخ فوتبال عربی ثبت کرده است.