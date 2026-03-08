به گزارش ایلنا، تیم‌های اینتر و میلان یکشنبه شب در هفته بیست‌وهشتم سری‌آ ایتالیا در ورزشگاه سن‌سیرو مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند؛ دیداری حساس از دربی دلامادونینا که نتیجه آن می‌تواند تأثیر مهمی بر وضعیت صدر جدول داشته باشد. نراتزوری برای حفظ فاصله و تثبیت جایگاه خود در صدر به پیروزی نیاز دارد و در سوی مقابل روسونری نیز با هدف کم کردن فاصله امتیازی با رقیب سنتی خود وارد میدان می‌شود.

اینتر در حال حاضر با اختلاف ۱۰ امتیازی نسبت به میلان در صدر جدول قرار دارد، اما شاگردان اینزاگی در این مسابقه با غیبت چند مهره مهم به میدان می‌روند. لائوتارو مارتینز، کاپیتان و بهترین گلزن تیم، به دلیل محرومیت یا مصدومیت حضور ندارد و وضعیت مارکوس تورام هم به خاطر تب شدید نامشخص است و احتمالاً این دیدار را از دست خواهد داد.

در سوی دیگر، میلان نیز با چند غایب مهم روبه‌روست. سانتیاگو خیمنز، ماتئو گابیا و روبن لوفتوس-چیک قادر به همراهی تیمشان نیستند. با این حال داویده بارتزاگی که در بازی برابر کرمونزه دچار مصدومیت جزئی شده بود، دوباره در دسترس کادر فنی قرار گرفته و همین موضوع شانس حضور استوپینیان را در نقش هافبک چپ افزایش داده است.

طبق گزارش رسانه‌هایی مانند گاتزتا دلو اسپورت و اسکای اسپورت ایتالیا، هاکان چالهان‌اوغلو در این مسابقه از ابتدا در ترکیب اصلی اینتر قرار نخواهد گرفت و کار هدایت خط میانی به نیکولو بارلا، پیوتر زیلینسکی و هنریک میخیتاریان سپرده می‌شود.

در خط حمله میلان نیز امید اصلی تیم روی خلاقیت و سرعت کریستین پولیشیچ و رافائل لیائو خواهد بود؛ ضمن اینکه نیکلاس فولکروگ و کریستوفر انکونکو گزینه‌های تهاجمی روی نیمکت محسوب می‌شوند.

ترکیب احتمالی میلان: مانیان، توموری، ده وینتر، پاولوویچ، سالماکرز، فوفانا، مودریچ، رابیو، استوپینیان، لیائو، پولیشیچ

ترکیب احتمالی اینتر: زومر، بیسک، آکانجی، باستونی، لوییس هنریکه، بارلا، زیلینسکی، میخیتاریان، دی‌مارکو، اسپوزیتو، بونی

