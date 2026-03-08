ملاقات مشکوک امباپه با بازیگر مشهور

به گزارش ایلنا، در شرایطی که مصدومیت کیلیان امباپه به یکی از نگرانی‌های مهم رئال مادرید تبدیل شده است، هم‌زمان حاشیه تازه‌ای نیز پیرامون این ستاره فرانسوی شکل گرفته است.

یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری مدعی شده که کیلیان امباپه در پاریس با استر اکسپوسیتو، بازیگر ۲۶ ساله اسپانیایی، ملاقات داشته است. اکسپوسیتو که بیشتر به دلیل ایفای نقش «کارلا» در سریال مشهور «Elite» شناخته می‌شود، این روزها برای حضور در یک رویداد مرتبط با دنیای مد به پاریس سفر کرده و گفته می‌شود در همین سفر با امباپه دیدار کرده است.

طبق ادعای همان منبع، این دو پیش‌تر نیز در مادرید یکدیگر را ملاقات کرده بودند و احتمال داده می‌شود میان آن‌ها رابطه‌ای شکل گرفته باشد.

انتشار خبر دیدار امباپه با اکسپوسیتو، در کنار گزارش‌هایی درباره حضور او در برخی دورهمی‌های دوستانه با اشرف حکیمی و چند ستاره دیگر تیم ملی فرانسه، واکنش‌های منفی بخشی از هواداران رئال مادرید را در پی داشته است. برخی از هواداران معتقدند امباپه در زمانی که باید روی روند درمان و بازگشتش تمرکز کند، بیشتر وقت خود را صرف تفریح می‌کند و توجه کافی به شرایط تیمش ندارد. این در حالی است که رئال مادرید در غیاب این ستاره فرانسوی روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد و نبود او در ترکیب کهکشانی‌ها به وضوح احساس می‌شود.

انتهای پیام/