جدایی برناردو سیلوا از منچسترسیتی در پایان فصل جاری

به گزارش ایلنا، از زمان حضور برناردو سیلوا در منچسترسیتی، این هافبک پرتغالی به یکی از بازیکنان کلیدی تیم پپ گواردیولا تبدیل شده و در سال‌های اخیر نقش مهمی در موفقیت‌های سیتیزن‌ها داشته است. با این حال به نظر می‌رسد دوران حضور او در این باشگاه به پایان خود نزدیک می‌شود، چرا که قراردادش در پایان فصل جاری به اتمام می‌رسد و نشانه‌ای از تمدید آن دیده نمی‌شود.

متئو مورتو گزارش داده است که برناردو سیلوا قصدی برای تمدید قرارداد با منچسترسیتی ندارد و در پایان فصل جاری به عنوان بازیکن آزاد از این تیم جدا خواهد شد.

در حال حاضر هیچ مذاکره فعالی میان این بازیکن و باشگاه انجام نمی‌شود و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، جدایی او در پایان فصل قطعی خواهد بود. در این میان از بنفیکا، بارسلونا و یوونتوس به عنوان تیم‌هایی نام برده می‌شود که ممکن است برای جذب او اقدام کنند.

برناردوی ۳۱ ساله تاکنون در ۴۴۵ مسابقه برای منچسترسیتی به میدان رفته و موفق شده ۴۲ گل به ثمر برساند و ۳۴ پاس گل نیز ثبت کند. این خبر در حالی مطرح شده که او همچنان یکی از بازیکنان ثابت ترکیب گواردیولا به شمار می‌آید و نقش مهمی در برنامه‌های فنی این مربی دارد.

