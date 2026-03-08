واکنش جنجالی به حرکت تونی در عربستان

به گزارش ایلنا، ایمن الرفاعی، مشاور حقوقی و رئیس سابق کمیته انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال عربستان، خواستار برخورد انضباطی با ایوان تونی، مهاجم انگلیسی تیم الاهلی شد و تأکید کرد که مقررات باید در چنین مواردی به طور کامل اجرا شود.

این درخواست پس از دیدار الاهلی و الاتحاد در دربی جده مطرح شد؛ جایی که تونی پس از به ثمر رساندن نخستین گل خود، در شادی گل حرکتی انجام داد که از سوی برخی افراد به عنوان رفتاری نامناسب و توهین‌آمیز تعبیر شده است.

الرفاعی در گفت‌وگو با روزنامه «الریاضیه» گفت: «این رفتار در دسته حرکات زننده قرار می‌گیرد که طبق ماده 48 بند 1-2 مقررات، با دو جلسه محرومیت و جریمه 20 هزار ریالی همراه است. با این حال اجرای این مجازات نیازمند مراجعه به گزارش داور و بررسی آن طبق سازوکار قانونی است.»

او افزود: «کمیته انضباط می‌تواند حتی بدون مراجعه به داور نیز تونی را مجازات کند؛ بر اساس ماده 48 بند 2-1 که رفتار غیرورزشی را شامل یک جلسه محرومیت و جریمه 10 هزار ریالی می‌داند.»

در جریان این مسابقه، الاهلی ابتدا در دقیقه ۲۳ توسط ایوان تونی به گل رسید؛ گلی که پس از ارسال پاس عرضی وندرسون گالنو، وینگر برزیلی این تیم، به ثمر رسید. در نیمه دوم الاتحاد توانست در دقیقه ۵۱ با ضربه پنالتی فابینیو، هافبک برزیلی خود، نتیجه را برابر کند. با این حال الاهلی خیلی زود دوباره برتری را به دست آورد؛ ریاض محرز در دقیقه ۵۹ گل دوم تیمش را زد و فراس البریکان نیز در دقیقه ۸۴ گل سوم را وارد دروازه الاتحاد کرد تا در نهایت الاهلی با پیروزی ۳ بر ۱ از دربی جده خارج شود.

قضاوت این دیدار بر عهده نیکولا دابانوویچ، داور اهل مونته‌نگرو، بود و فابیو ملو از پرتغال نیز به عنوان داور VAR وظیفه بررسی صحنه‌های مشکوک را در اتاق کمک‌داور ویدیویی بر عهده داشت.

