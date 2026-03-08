انتقاد هیلگرا به مدیریت رئال مادرید؛ تمجید از مدل آکادمی بارسلونا
ایوان هیلگرا، مدافع پیشین رئال مادرید در اظهاراتی انتقادی نسبت به برخی تصمیمات مدیریتی این باشگاه واکنش نشان داد و تأکید کرد که رئال میتواند از مدل پرورش استعداد در بارسلونا برای توسعه بازیکنان جوان الهام بگیرد.
به گزارش ایلنا، ایوان هیلگرا در گفتوگو با پادکست «Bajo los palos» که با حضور ایکر کاسیاس برگزار شد، درباره وضعیت مدیریتی و فنی رئال مادرید صحبت کرد و برخی تصمیمات اخیر این باشگاه را مورد انتقاد قرار داد.
مدافع سابق رئال مادرید معتقد است باشگاه باید در نحوه مدیریت و استفاده از بازیکنان جوان بازنگری کند. به گفته او، تجربه بارسلونا در پرورش استعدادها میتواند الگویی مناسب برای رئال مادرید باشد.
هیلگرا همچنین به موضوع تغییرات در کادر فنی اشاره کرد و از جدایی ژابی آلونسو از مسئولیت فنی در باشگاه ابراز تعجب کرد. او این تصمیم را غیرمنتظره دانست و درباره احتمال سپردن مسئولیت فنی به آلوارو آربلوا نیز تردیدهایی مطرح کرد.
تمجید از آکادمی لاماسیا
این مدافع سابق در ادامه صحبتهای خود به مقایسه ساختار فوتبال دو باشگاه پرداخت و از آکادمی مشهور لاماسیا در بارسلونا تمجید کرد.
او معتقد است وجود چنین ساختاری به بارسلونا کمک کرده در دورههای مختلف از بحرانها عبور کند. هیلگرا در این باره توضیح داد که رئال مادرید در سالهای اخیر بازیکنان کمتری از آکادمی به تیم اصلی رسانده و تنها در موارد محدودی مانند مارکو آسنسیو شاهد این روند بوده است.
به گفته او تفاوت میان دو باشگاه تنها به تولید بازیکن محدود نمیشود، بلکه به فلسفه فوتبال نیز مربوط است. هیلگرا تأکید کرد بارسلونا حتی با تغییر مربیان نیز سبک بازی مشخصی را حفظ میکند، در حالی که در رئال مادرید با تغییر کادر فنی، رویکرد تاکتیکی تیم نیز تغییر میکند.
تفاوت در فلسفه فوتبال
هیلگرا در ادامه توضیح داد که در بارسلونا، مربیان معمولاً در چارچوب فلسفه باشگاه فعالیت میکنند و همین موضوع باعث ثبات در هویت فوتبالی تیم میشود.
در مقابل، او معتقد است رئال مادرید بیشتر خود را با دیدگاههای مربی جدید تطبیق میدهد؛ مسئلهای که به تغییرات مکرر در سبک بازی منجر میشود.
با این حال هیلگرا تأکید کرد رئال مادرید همچنان از یک ویژگی مهم برخوردار است؛ روحیه رقابتی بالا و تمرکز دائمی بر کسب پیروزی، عاملی که به اعتقاد او در برخی مقاطع در بارسلونا کمتر دیده میشود.
دیدگاه درباره پرونده «نگریرا»
هیلگرا در بخش دیگری از صحبتهای خود به پرونده جنجالی نگریرا نیز اشاره کرد و دیدگاه متفاوتی درباره آن ارائه داد.
او معتقد است این پرونده بیش از حد رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است و گفت: «پرونده نگریرا بهشدت سیاسی شده است. به نظر میرسد اراده جدی برای حل کامل آن وجود ندارد، زیرا مسائل سیاسی مرتبط با کاتالونیا در این موضوع دخیل شدهاند.»
هیلگرا در پایان تأکید کرد که ورود سیاست به ورزش میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد و بهتر است چنین پروندههایی صرفاً در چارچوب قوانین ورزشی و قضایی بررسی شوند.