به گزارش ایلنا، با وجود تلاش‌های اورلاندو سیتی برای جذب فوری آنتوان گریزمان، این مهاجم فرانسوی دست‌کم تا پایان فصل جاری در اتلتیکو مادرید باقی خواهد ماند. به همین دلیل به نظر می‌رسد باشگاه آمریکایی برنامه خود برای به خدمت گرفتن او را به تابستان آینده موکول کند.

فابریتزیو رومانو گزارش داده است که متئو آلمانی، مدیر اتلتیکو مادرید، تأیید کرده گریزمان تا پایان فصل ۲۶-۲۰۲۵ در این تیم خواهد ماند: "گریزمان با ما می‌ماند."

در همین حال اورلاندو سیتی مذاکراتش با اتلتیکو مادرید را برای انتقال آزاد این بازیکن در ماه ژوئیه ادامه می‌دهد و تمرکز اصلی آنها حالا روی پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی قرار گرفته است. قرارداد فعلی گریزمان با اتلتیکو مادرید تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد و او امیدوار است پیش از جدایی از جمع روخی‌بلانکوس، با این تیم به قهرمانی در رقابت‌های کوپا دل‌ری برسد.

