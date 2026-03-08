لوپز: بارسلونا آماده یک چالش بزرگ مقابل نیوکسل است

لوپز: بارسلونا آماده یک چالش بزرگ مقابل نیوکسل است
هافبک بارسلونا با اشاره به شرایط خوب تیمش تأکید کرد بازیکنان این تیم با آمادگی کامل راهی دیدار مقابل نیوکسل خواهند شد و هدفشان ارائه نمایشی قدرتمند در این مسابقه است.

به گزارش ایلنا، بارسلونا شب گذشته در هفته بیست‌وهشتم لالیگا در دیداری دشوار خارج از خانه مقابل اتلتیک بیلبائو به میدان رفت و موفق شد در ورزشگاه سن‌مامس با حداقل اختلاف به پیروزی برسد. این برد مهم سه امتیاز حساس را برای آبی‌واناری‌ها به همراه داشت و باعث شد فاصله امتیازی آنها با رئال مادرید در بالای جدول همچنان بدون تغییر باقی بماند.

فرمین لوپز پس از پایان این دیدار به خبرنگاران گفت: «در دقایق پایانی کمی تحت فشار قرار گرفتیم اما فکر می‌کنم در لحظات آخر بسیار خوب دفاع کردیم. از این پیروزی بسیار خوشحال هستم. می‌دانیم باید این برتری را حفظ کنیم و با توجه به اینکه مادرید دیروز پیروز شده بود، بسیار مهم بود که امروز ببریم. این کار را انجام دادیم و بسیار خوشحال هستیم. حالا باید به سه‌شنبه فکر کنیم.

باید به بهترین شکل ممکن ریکاوری کنیم چون در این فاصله کوتاه اهمیت بسیاری دارد. با احساس خوبی بعد از این پیروزی وارد آن مسابقه می‌شویم. همچنین می‌دانیم با دیداری مشابه بازی امروز روبرو خواهیم شد، ورزشگاهی بسیار دشوار و حریفی بسیار فیزیکی. امیدواریم بازی بزرگی انجام دهیم، سبک بازی خودمان را ارائه دهیم و پیروز شویم.» 

اخبار مرتبط
