استراحت هدفمند هالند: پپ برای نبرد با رئال مادرید برنامه ریخت

به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند در مسابقه دیشب منچسترسیتی برابر نیوکسل یونایتد به میدان نرفت و حتی نام او در فهرست بازیکنان انتخابی پپ گواردیولا برای این دیدار در جام حذفی دیده نشد. این تصمیم با هدف آماده نگه داشتن مهاجم نروژی برای دیدار رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل رئال مادرید که چهارشنبه برگزار می‌شود گرفته شده و منابع نزدیک به این بازیکن نیز چنین موضوعی را تأیید کرده‌اند.

این غیبت در واقع بخشی از برنامه مدیریت بدنی بازیکنان سیتی در ماه مارس به شمار می‌آید. تیم گواردیولا علاوه بر رویارویی مهم با رئال مادرید، باید در تاریخ ۲۲ مارس در فینال جام اتحادیه انگلیس هم به میدان برود. سرمربی سیتی درباره شرایط هالند توضیح داد و هرگونه مصدومیت جدی را رد کرد و گفت: «اصلاً قصد نداشتم او را در این بازی به میدان بفرستم. ترجیح می‌دهم تمرین کند تا اینکه همراه تیم سفر کند، روی نیمکت بنشیند و شاید فقط ۱۰ یا ۱۵ دقیقه بازی کند.»

هالند پیش از دیدار با لیدز یونایتد در جریان تمرین دچار یک آسیب‌دیدگی شده بود؛ مصدومیتی که گواردیولا آن را جزئی توصیف کرد. پیش از مسابقه برابر ناتینگهام فارست نیز سرمربی سیتی اعلام کرده بود که وضعیت او بسیار بهتر شده اما هنوز تمرین کامل نداشته است. با این حال هالند در آن بازی از ابتدا تا پایان در زمین حضور داشت و هیچ نشانه‌ای از مشکل جسمانی در او دیده نشد. بنابراین کنار گذاشته شدن نام او از فهرست دیدار برابر نیوکسل بیشتر یک تصمیم فنی محسوب می‌شود تا این مهاجم برای بازی سخت پیش رو در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در بهترین شرایط باشد. او در شش مسابقه‌ای که برابر رئال مادرید انجام داده سه گل زده و یک پاس گل داده است و نتایج این تقابل‌ها نیز کاملاً متعادل بوده؛ دو پیروزی، دو تساوی و دو شکست.

با این حال چنین تصمیمی تا حدی غیرمنتظره به نظر می‌رسد، زیرا گواردیولا چند روز قبل تأکید کرده بود که جام حذفی یکی از اهداف مهم تیمش است. او گفته بود: «این رقابت برای ما کاملاً در اولویت قرار دارد.» به همین دلیل کنار گذاشتن اصلی‌ترین مهره تهاجمی تیم در یک مسابقه حذفی می‌توانست ریسک خاص خود را داشته باشد. با وجود این برنامه فعلی باشگاه این است که هالند در دیدار مقابل رئال مادرید به میدان برود، هرچند برای مشخص شدن تصمیم نهایی گواردیولا باید تا روز مسابقه صبر کرد.

انتهای پیام/