اعتراف والورده: ای کاش یامال بازیکن ما بود

به گزارش ایلنا، در شب شنبه و در جریان مسابقات هفته بیست‌وهشتم لالیگا، ورزشگاه سن‌مامس صحنه تقابل اتلتیک بیلبائو و بارسلونا بود که در نهایت با برتری یک بر صفر میهمان خاتمه یافت. تک‌گل لامین یامال در این نبرد سرنوشت‌ساز کافی بود تا بیلبائو با وجود میزبانی، سه امتیاز حیاتی را از دست بدهد و با تلخی زمین مسابقه را ترک کند.

والورده پس از پایان این بازی در نشست خبری شرکت کرد و به خبرنگاران گفت: «برای ما، همان‌طور که قبلاً هم صحبت کرده بودیم، بسیار مهم بود که واکنش نشان دهیم و از همان دقیقه اول همه توان‌مان را به کار گرفتیم. آنها می‌توانستند بعد از فقط ۲۰ ثانیه گل بزنند. می‌شد دید که ما رو به جلو حرکت می‌کنیم. امیدوار شده بودیم چون فرصت‌هایی برای رسیدن به گل اول داشتیم اما سپس آنها ۱-۰ پیش افتادند. باید به مسیرمان ادامه دهیم.»

سرمربی اتلتیک بیلبائو تأکید کرد که عملکرد تیمش در مجموع «خوب» بوده و گفت آنها «همیشه» در جریان بازی حضور داشتند. او افزود: «نکته بد، نتیجه بود. قطعاً شایسته چیزی بیشتر بودیم، اما باید درک کرد که حریف اشتباهات را نمی‌بخشد. باید از فرصت‌ها استفاده کنید، به‌ویژه مقابل تیم‌هایی از این سطح که هر موقعیتی را به تک‌ به‌ تک تبدیل می‌کنند و سپس توپ را به کنج دروازه می‌فرستند.»

از والورده درباره مقایسه آکادمی‌های اتلتیک بیلبائو و بارسلونا سؤال شد و پاسخ او قابل توجه بود: «اگر لامین از بیلبائو بود، اصلاً بد نمی‌شد.» اشاره او به یامال بود که گل پیروزی بارسا را به ثمر رساند. با وجود عملکرد خوب تیم میزبان، آنها دست خالی زمین را ترک کردند. والورده گفت: «اگر در مسابقه‌ای مانند بازی امروز خوب بازی نکنید، چیزی نصیب‌تان نمی‌شود. می‌دانیم آنها اجازه بازی نمی‌دهند چون بسیار از جلو پرس می‌کنند. باید سعی کنید بازی را رفت‌ و برگشتی کنید چون اگر مسابقه به چنین حالتی تبدیل شود، آنها اشتباهات را نمی‌بخشند. همان‌طور که در این بازی هم دیدیم.»

