پاسخ طعنهآمیز ساکا به هوادار توهینکننده در جام حذفی
بوکایو ساکا در جریان دیدار تیمش مقابل منسفیلد در جام حذفی انگلیس، به رفتار زننده یکی از هواداران حریف واکنشی کنایهآمیز نشان داد.
به گزارش ایلنا، نبرد آرسنال و منسفیلد در استادیوم فیلد میل فراتر از یک رقابت ورزشی درون مستطیل سبز بود و حواشی روی سکوها، با واکنش مجازی ستاره شماره هفت لندنیها، به تیتر نخست رسانههای ورزشی انگلستان بدل شد.
در حالی که مالکان باشگاه منسفیلد، یعنی جان و کارولین رادفورد، میزبانی شایستهای از توپچیها داشتند و حتی کارولین با نمادی از اتحاد دو تیم یعنی شالگردن مشترک در ورزشگاه حاضر شده بود، رفتار تماشاگران میزبان مسیری کاملاً متفاوت را طی کرد.
پس از سوت پایان، بوکایو ساکا تصویری جنجالی از یکی از هواداران حریف را منتشر کرد که پیراهن آرسنال را در دست داشت، اما به جای نام این بازیکن، واژهای رکیک و اهانتآمیز روی آن نقش بسته بود تا احساسات هواداران لندنی را جریحهدار کند. وینگر ۲۴ ساله توپچیها که از دقیقه ۷۷ وارد این مسابقه پرفشار شده بود، به جای درگیری یا ابراز خشم، رویکردی زیرکانه را در پیش گرفت.
او با بازنشر این عکس در صفحه اینستاگرامش و استفاده از یک ایموجی خنده در کنار عبارت کنایهآمیز من هم شما را دوست دارم، به شکلی هوشمندانه از شدت توهین کاست و این اتفاق را به سود خود در فضای مجازی مدیریت کرد.
این جنجالها در روزی رخ داد که تیم میکل آرتتا برای عبور از سد رقیب سرسخت خود به زحمت افتاد. آرسنال که در لحظات پایانی نیمه اول پیش افتاده بود، در دقیقه ۵۰ با گلزنی ویل اوانز برتری خود را از دست داد، اما در نهایت با ثبت گل پیروزی در دقیقه ۶۶، از یک حذف زودهنگام و تلخ گریخت و راهی مرحله بعد شد.
با تمام این اوصاف، سرمربی اسپانیایی آرسنال در نشست خبری از اتمسفر ورزشگاه تمجید کرد و اظهار داشت که جذابیت و اصالت جام حذفی در همین جزئیات نهفته است. او زمین مسابقه، شور و حال تماشاگران و حتی کریخوانیهای تند را بخشی از روح این رقابتها دانست که باعث محبوبیت همگانی آن شده است.
حالا آرسنالیها پس از پشت سر گذاشتن این چالش حاشیهای، باید تمام تمرکز خود را معطوف به نبرد حساس چهارشنبه شب در آلمان کنند تا در دور رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان به میدان بروند.