به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغالی النصر، پس از برتری سخت تیمش برابر نئوم در هفته بیست‌وپنجم لیگ حرفه‌ای عربستان توضیح داد که این پیروزی نتیجه یک تصمیم جسورانه اما حساب‌شده بوده است. النصر در شرایطی این مسابقه را با نتیجه ۱-۰ برد که گل سرنوشت‌ساز بازی در دقیقه ۵+۹۰ به ثمر رسید؛ جایی که محمد سیماکان، مدافع فرانسوی این تیم، با ضربه سری دیدنی دروازه حریف را باز کرد. این گل در حالی به دست آمد که النصر در دقایق پایانی فشار زیادی روی دروازه حریف وارد کرده بود.

ژسوس در نشست خبری انتهای مسابقه شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

او درباره مهم بودن تصمیمات تاکتیکی خود گفت: «تعویض‌ها به کم یا زیاد بودن زمان ربطی ندارد، بلکه بر اساس روند بازی انجام می‌شوند. تیم قهرمان می‌تواند در دقایق ابتدایی یا پایانی بازی را ببرد و مهم این است که مربی دقیقاً بداند در زمین چه اتفاقی می‌افتد و چگونه باید با آن برخورد کند.»

او افزود: «نباید بدون حساب ریسک کرد. اگر هم قرار باشد ریسک کنیم باید حساب‌شده باشد، نه اینکه به نوعی خودکشی فوتبالی تبدیل شود؛ دقیقاً همان کاری که ما انجام دادیم.»

سرمربی النصر ادامه داد: «هیچ تیمی نمی‌تواند با آرامش کامل به پیروزی برسد. همیشه باید مقداری فشار در زمین وجود داشته باشد تا تیم بتواند به برد برسد.»

ژسوس تأکید کرد: «آرامش واقعی فقط برای کسانی است که بازی را از پشت تلویزیون تماشا می‌کنند. داخل زمین کاملاً متفاوت است؛ روحیه جنگندگی و فشار مداوم همان چیزی است که تیم را به سمت قهرمانی در لیگ می‌برد. به همین دلیل می‌خواهم بازیکنان این فشار مثبت را احساس کنند، زیرا آن‌ها را وادار می‌کند بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.»

او همچنین درباره تغییر برخی قوانین فیفا گفت: «مطمئنم این اصلاحات به بهبود بسیاری از جنبه‌های فوتبال کمک می‌کند. اگر به بازی امروز نگاه کنید، می‌بینید دروازه‌بان نیوم هنگام زدن ضربات دروازه زمان زیادی را تلف می‌کرد؛ موضوعی که در بسیاری از مسابقات دیده می‌شود.»

ژسوس توضیح داد: «طبق قانون جدید، دروازه‌بان فقط 6 ثانیه اجازه دارد توپ را در اختیار داشته باشد و در غیر این صورت یک ضربه کرنر به سود تیم حریف اعلام می‌شود. به نظر من این تصمیم خوبی است و به سود فوتبال خواهد بود. قوانین دیگری هم در حال اجراست تا فوتبال سریع‌تر و جذاب‌تر شود.»

او درباره عملکرد عبدالله الحمدان گفت: «امروز بازی خوبی انجام داد. دو فرصت برای گلزنی داشت، هرچند هر دو موقعیت روی پای چپش بود نه پای راست. او در اجرای پرس شدید توانایی زیادی دارد و برای النصر بازیکن مهمی محسوب می‌شود. این نخستین بازی او در لیگ به عنوان بازیکن اصلی بود و همین موضوع ارزش عملکردش را بیشتر می‌کند.»

ژسوس در پایان از هواداران النصر تشکر کرد و گفت: «امروز از حضور هواداران بسیار خوشحال شدم. آن‌ها انگیزه اصلی تیم بودند و نقش بزرگی در این پیروزی داشتند. تا آخرین لحظه باور داشتند که می‌توانیم برنده شویم و بدون توقف بازیکنان را تشویق کردند؛ همین حمایت به تیم انرژی داد و به ما کمک کرد نتیجه را به سود خود رقم بزنیم.»

