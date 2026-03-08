واکنش گواردیولا به محرومیتش: باز هم از تیمم دفاع میکنم
پپ گواردیولا پس از دریافت کارت زرد و محرومیت دو جلسهای خود تأکید کرد که این تصمیم برایش قابل باور نیست، اما در عین حال گفت حتی اگر چنین اتفاقاتی هم رخ دهد باز هم از بازیکنان و تیمش بدون تردید حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی شب گذشته در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی انگلیس میهمان نیوکسل در ورزشگاه سنجیمزز پارک بود و در نهایت توانست با نتیجه ۳-۱ حریفش را شکست دهد. شاگردان پپ گواردیولا با این پیروزی ارزشمند به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها راه پیدا کردند و با دست پر زمین را ترک کردند.
در جریان این مسابقه، گواردیولا به دلیل اعتراض به یکی از تصمیمهای داور با کارت زرد جریمه شد. این کارت، ششمین اخطار او در فصل جاری بود و به همین دلیل طبق قوانین از حضور روی نیمکت تیمش در دو مسابقه آینده محروم خواهد بود. به این ترتیب سرمربی اسپانیایی در دیدارهای مقابل چلسی و وستهم نمیتواند تیمش را از کنار زمین هدایت کند، اما پس از آن در فینال جام اتحادیه دوباره اجازه حضور روی نیمکت سیتی را خواهد داشت.
سرمربی سیتی پس از پایان بازی در این باره گفت: «وقتی جرمی دوکو توانست تریپیه را دریبل بزند و به تنهایی وارد محوطه جریمه شود، از پشت کشیده شد. من نمیخواستم کارت زردی به بازیکن حریف نشان داده شود اما این خطا بود. من همیشه از تیمم دفاع خواهم کرد. اجازه دهید چیزی را به شما بگویم... ما با وجود همه اتفاقات توانستهایم تمام رکوردهای این کشور را بشکنیم، همه رکوردها.
ما رکورد بیشترین کارت زرد برای سرمربی را هم داریم. من همه رکوردها را میخواستم و الان آنها را دارم. حالا دو جلسه محروم هستم و برای دو بازی بعدی به تعطیلات خواهم رفت. خدای من! خدای من! چیزهایی هست که بعد از ۱۰ سال هنوز درک نمیکنم. صحنه را بازبینی کنید. من از دوکو و همه تیمهایم دفاع خواهم کرد. آنها به این روند ادامه خواهند داد.»