پدری:
تمرکز ما فقط روی بردهای بارسلوناست، نه رئال مادرید
هافبک بارسلونا تأکید کرد که تیمش نباید به نتایج رئال مادرید فکر کند و مهمترین موضوع برای آبیاناریها ادامه مسیر با پیروزی در تمام مسابقات است.
به گزارش ایلنا، حضور پدری در نیمه دوم دیدار بارسلونا مقابل اتلتیک بیلبائو تأثیر تعیینکنندهای در سرنوشت مسابقه داشت؛ دیداری که در نهایت با پیروزی ۱-۰ آبیاناریها در ورزشگاه سنمامس به پایان رسید. این نتیجه ارزشمند باعث شد بارسلونا در کورس قهرمانی همچنان چهار امتیاز بیشتر از رئال مادرید داشته باشد. هافبک اسپانیایی پس از ورود به زمین، نظم و آرامش بیشتری به بازی تیمش داد و با پاس دقیق خود زمینهساز گل لامین یامال شد؛ گلی که قفل مسابقه را شکست.
پدری پس از پایان بازی در کنار زمین با خبرنگاران گفتگو کرد و به اهمیت این پیروزی در یکی از دشوارترین ورزشگاههای لالیگا اشاره کرد. او گفت: «میدانستیم این زمین بسیار سخت است و ما هم خیلی خسته بودیم. این سه امتیاز برای ادامه مسیر بسیار مهم است. ما توپ را سریع از یک سمت به سمت دیگر منتقل نکردیم و آنها با پرس خود بسیار راحت بودند. در خانهشان با شدت فوقالعادهای پرس میکنند و این کار را بسیار مؤثر انجام میدهند. باید برای سهشنبه چند اصلاح انجام دهیم.»
او در ادامه به صحنهای که به گل یامال منجر شد پرداخت و نقش فرمین لوپز را در آن حرکت برجسته دانست: «بدون حرکت فرمین، آن گل به ثمر نمیرسید. ما از قبل هم دیدهایم که لامین چه کارهایی میتواند انجام دهد… او توپ را به کنج دروازه میفرستد و متوقف کردنش غیرممکن است. به او گفتم بابت این پاس گل از من تشکر کند. او بسیار جوان است و همچنان پیشرفت خواهد کرد. کاری که باید انجام دهد این است که دچار رضایت از خودش نشود، همین روند را ادامه دهد، به کار کردن ادامه دهد و از حضور در زمین لذت ببرد.»
هافبک بارسلونا همچنین درباره شرایط بدنی خود توضیح داد و گفت که آماده شدن برای این مسابقه آسان نبوده است: «بهسختی توانستم برای این بازی آماده شوم چون در دیدار قبلی فشار زیادی تحمل کرده بودم. با این حال، خیلی خوب کار کردیم و ترکیب تیم هم چرخش داشت. بازیکنانی که روی نیمکت هستند آماده بازی هستند و ما سه امتیاز را گرفتیم. حالا تمرکز ما روی بازی سهشنبه است.»
پدری در گفتوگویی با رسانه باشگاه نیز به رقابت با رئال مادرید در جدول اشاره کرد و تأکید داشت که بارسلونا نباید به نتایج رقیب فکر کند: «فارغ از این که رئال مادرید چه میکند، ما باید روی خودمان تمرکز کنیم و تا پایان فصل همه بازیها را ببریم تا قهرمان شویم.»