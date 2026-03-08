هشدار فلیک به رقبا
اگر یامال را آزاد بگذارید مجازات میشوید
هانسی فلیک پس از پیروزی بارسلونا مقابل اتلتیک بیلبائو در سنمامس تأکید کرد که لامین یامال بازیکنی است که اگر حتی لحظهای فضا پیدا کند میتواند سرنوشت مسابقه را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا، هانسی فلیک از عملکرد شاگردانش در این مسابقه ابراز خرسندی کرد؛ پیروزیای که پس از کنار رفتن تیمش از رقابتهای جام حذفی به دست آمد و با ثبت کلینشیت نیز همراه بود. این نتیجه برای بارسلونا اهمیت زیادی داشت و باعث شد آبیاناریها موقعیت خود را در صدر جدول مستحکمتر کنند.
روند کلی بازی
«بازی کردن در اینجا آسان نیست. فکر میکنم بعد از مسابقه سهشنبه باید دقایق بازی را مدیریت میکردیم. برای همین این پیروزی ارزش زیادی دارد. ضمن اینکه دروازهمان هم بسته ماند.»
پدری چه طور بود؟
«قبلاً هم گفتهام، پدری باعث میشود همه بهتر بازی کنند. او جریان مسابقه را تغییر میدهد و ارتباط بسیار خوبی در زمین برقرار میکند. اولمو هم در نیمه دوم بهتر بازی کرد. اما مهمترین نکته این است که همه بازیکنان مثل یک واحد جنگیدند.»
گل نخوردن
«فکر میکنم وقتی با سبک خودمان بازی میکنیم، گاهی گل هم میخوریم. دفاع کردن به کل تیم مربوط میشود و همه باید در آن مشارکت داشته باشند. بسته ماندن دروازه اعتمادبهنفس میدهد و به فلسفه بازی ما کمک میکند.»
اهمیت برد در سن مامس
«یک بازی کمتر در راه قهرمانی و سه امتیاز بیشتر.»
لامین یامال
«بهترین بازیاش را انجام نداد، اما گل او تعیینکننده بود. وقتی فضا داشته باشد و فرصت پیدا کند نابودکننده است. او خیلی تمرین میکند. خوب است بازیکنی داشته باشی که در یک موقعیت بتواند بازی را برایت حل کند.»
نظر درباره بازیکنان تیم
«من همیشه به بازیکنانم افتخار میکنم. این تیم فضای خاصی دارد که برایم ارزشمند است. نحوه کنار هم بودنشان، رفتارشان… همه چیز فوقالعاده است. خوشحالم و از آنچه میبینم لذت میبرم. بعد از بازی مقابل اتلتیکو هم نگرش خوبی دیدم؛ همان چیزی که دنبالش هستم. آنها روی تمرین و پیشرفت تمرکز دارند. بردن در این ورزشگاه مقابل تیمی عالی و هوادارانی فوقالعاده آسان نیست، و ما توانستیم دروازهمان را بسته نگه داریم.»
فران تورس
«از یک مهاجم نوک انتظار گل زدن میرود. او در حال حاضر اعتمادبهنفس ندارد، اما روی آن کار میکنیم. مهم است که همچنان تلاش کند. سرعت خوبی دارد و در شرایط مناسبی است، اما کمی بدشانسی آورده و اعتمادبهنفس ندارد؛ باید به او کمک کنیم.»
مارک برنال
«او کمی مشکل داشت و مجبور شدیم تعویضش کنیم.»