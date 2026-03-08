درخشش یامال در سنمامس
بارسلونا با جادوی ستاره جوان از سد بیلبائو گذشت
بارسلونا در دیداری سخت و نفسگیر مقابل اتلتیک بیلبائو موفق شد با تکگل سرنوشتساز لامین یامال به پیروزی یک بر صفر برسد.
به گزارش ایلنا، بارسلونا در شبی دشوار در ورزشگاه سنمامس سرانجام با درخشش لامین یامال از سد اتلتیک بیلبائو عبور کرد. آبیواناریها در دیداری که با فشار سنگین میزبان همراه بود، با گل تماشایی ستاره جوان خود به پیروزی یک بر صفر رسیدند و سه امتیاز مهمی را از خانه حریف به دست آوردند. پاس دقیق پدری و ضربه فوقالعاده یامال در بیست دقیقه پایانی، گره مسابقهای را باز کرد که برای شاگردان هانسی فلیک بسیار پیچیده شده بود. جالب اینکه یامال تا پیش از آن صحنه چندان در جریان بازی دیده نمیشد، اما تنها با یک لحظه نبوغ سرنوشت مسابقه را تغییر داد.
پدری که در نیمه دوم به زمین آمد، نقش مهمی در تغییر ریتم بازی بارسا داشت. تیمی که پیش از ورود او در خلق موقعیت چندان موفق نبود، با حضور این هافبک اسپانیایی جان تازهای گرفت و در نهایت همکاری او با یامال باعث شد بارسلونا جایگاه خود در صدر جدول لالیگا را حفظ کند؛ جایگاهی که اکنون با چهار امتیاز اختلاف نسبت به رئال مادرید همراه است.
وضعیت اتلتیک بیلبائو در این فصل داستان متفاوتی داشته است. تیمی که دو سال پیش با قهرمانی در کوپا دل ری جشن بزرگی گرفت و فصل گذشته نیز به لیگ قهرمانان رسید، حالا روزهای سختتری را تجربه میکند. مصدومیت دو مهره کلیدی یعنی اویهان سانست و نیکو ویلیامز ضربه بزرگی به تیم وارد کرده و باعث شده اتلتیک ثبات گذشته را نداشته باشد. این تیم چه در بازیهای خانگی و چه در دیدارهای خارج از خانه دیگر انرژی همیشگی را نشان نمیدهد، هرچند هنوز روحیه رقابتی خود را حفظ کرده است؛ موضوعی که در دیدار برابر بارسلونا هم دیده شد. اتلتیک تا حدود دقیقه ۶۰ آخرین بازی همچنان در مسیر رسیدن به لیگ قهرمانان قرار داشت، به نیمهنهایی جام حذفی هم رسیده و اکنون تنها پنج امتیاز با سهمیه اروپایی فاصله دارد. آنها هنوز ۱۱ مسابقه پیش رو دارند تا شرایط خود را تغییر دهند و امید حضور در اروپا را زنده نگه دارند.
مسابقه با سرعت بالایی آغاز شد و حتی پیش از آنکه بازی شکل بگیرد، بارسلونا در آستانه دریافت گل قرار گرفت. تنها بیست ثانیه از شروع بازی گذشته بود که توپ پس از دفع ناقص کانسلو به سمت دروازه خودی رفت و در نهایت به تیرک برخورد کرد. ارنستو والورده که پس از حذف تیمش از جام تغییراتی در ترکیب داده بود، ایناکی ویلیامز را در خط حمله قرار داد، هر دو مدافع کناری را تغییر داد و سلتون را به جای سانست به میدان فرستاد.
با این حال برنامههای او خیلی زود تحت تأثیر مصدومیت قرار گرفت. اونای گومز پس از پیچ خوردن شدید مچ پا و آسیبدیدگی از ناحیه زانو مجبور شد زمین بازی را ترک کند؛ اتفاقی که نگرانیهایی ایجاد کرد. در ادامه روبرت ناوارو، بازیکن سابق بارسلونا، به جای او وارد زمین شد.
در ادامه نیمه نخست بارسلونا بیشتر مالک توپ بود، اما اتلتیک با عقبنشینی و بستن فضاها اجازه ایجاد موقعیت جدی را نمیداد. برنامه دفاعی والورده بهخوبی اجرا میشد و حملات بارسا از کنارهها چندان ثمربخش نبود؛ بهخصوص اینکه لامین یامال و رشفورد نقش پررنگی در جریان بازی نداشتند. بهترین فرصتهای بارسا در این نیمه دو حرکت از کانسلو بود؛ یک شوت که از بالای دروازه به بیرون رفت و نفوذ دیگری که در آخرین لحظه توسط لاپورت دفع شد. در طرف مقابل نیز بازیکنان اتلتیک نتوانستند خطر جدی روی دروازه خوان گارسیا ایجاد کنند، هرچند ساختار دفاعی آنها باعث شده بود بازی برایشان تا حد زیادی کنترلشده پیش برود.
در یکی از لحظات حساس نیمه اول، پاس رو به عقب اشتباه جرارد مارتین میتوانست دردسرساز شود، اما خوان گارسیا با واکنشی سریع مانع از گلزنی سلتون شد. این صحنه جدیترین موقعیت اتلتیک در نیمه نخست بود. دقایقی بعد نیز فران تورس تا آستانه ثبت گلی دیدنی پیش رفت؛ او روی ارسال کرنر رشفورد با ضربهای پشت پا و در حالی که پشت به دروازه قرار داشت، تلاش کرد توپ را وارد دروازه کند.
در مجموع نیمه اول از نظر دفاعی برای اتلتیک بسیار موفق بود. آنها با تمرکز کامل در خط دفاعی بازی کردند و اجازه ندادند صدرنشین لالیگا حتی یک ضربه در چارچوب دروازه ثبت کند.
با شروع نیمه دوم هر دو تیم دست به تغییراتی زدند و دو بازیکن مهم یعنی سانست و پدری وارد زمین شدند. حضور پدری خیلی زود تأثیر خود را نشان داد و بارسلونا نخستین شوت در چارچوبش را با ضربه رشفورد ثبت کرد؛ توپی که توسط اونای سیمون مهار شد.
از این لحظه به بعد بازی ریتم تندتری گرفت و بارسا خطرناکتر ظاهر شد. اتلتیک نیز فرصتهایی داشت؛ از جمله ضربه سانست که خوان گارسیا آن را مهار کرد و موقعیتی دیگر که میتوانست به گل تبدیل شود اما دروازهبان بارسلونا باز هم واکنش خوبی نشان داد.
با بازتر شدن جریان مسابقه، موقعیتها برای هر دو تیم بیشتر شد. هانسی فلیک برای افزایش فشار هجومی در نیم ساعت پایانی لواندوفسکی، رافینیا و فرمین را وارد میدان کرد. سرانجام در دقیقه ۶۸ قفل بازی شکسته شد. فرمین با حرکت خود مدافعان اتلتیک را مشغول کرد و پدری با پاس دقیقی جهت حمله را تغییر داد تا توپ در گوشه محوطه جریمه به لامین یامال برسد.
ستاره جوان بارسلونا که تا آن لحظه نقش پررنگی در مسابقه نداشت، با ضربهای دقیق توپ را به گوشه بالای دروازه اونای سیمون فرستاد. گلی بسیار زیبا که نتیجه دیداری سخت و فشرده را به سود بارسلونا تغییر داد. شاگردان فلیک مقابل یکی از منظمترین نسخههای اتلتیک در این فصل قرار گرفته بودند، اما در نهایت توانستند این آزمون دشوار را با موفقیت پشت سر بگذارند و اختلاف خود در صدر جدول را حفظ کنند.
در ادامه تلاشهای تیم باسکی برای جبران نتیجه ثمری نداشت و بارسلونا با همان تک گل ارزشمند زمین را ترک کرد. اکنون نگاه آبیواناریها به دیدار سهشنبه آینده مقابل نیوکسل در لیگ قهرمانان اروپاست؛ مسابقهای که احتمالاً از نظر سختی شباهت زیادی به این بازی خواهد داشت.