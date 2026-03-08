رونیور پیش از تقابل با پاریسنژرمن: چلسی برای یک چالش بزرگ آماده است
لیام رونیور، سرمربی چلسی، پیش از دیدار حساس تیمش مقابل پاریسنژرمن تأکید کرد که شاگردانش با آمادگی کامل وارد این مسابقه خواهند شد و برای رقابتی دشوار آماده هستند.
به گزارش ایلنا، لیام روزنیور پس از برتری ۴ بر ۲ چلسی برابر رکسهام در مرحله پنجم جام حذفی انگلیس در نشست خبری انتهای بازی حاضر شد و درباره این دیدار صحبت کرد.
این مسابقه در پایان وقت قانونی با تساوی ۲–۲ به پایان رسید و شاگردان روزنیور برای عبور از حریف سرسخت خود که از مدعیان پلیآف چمپیونشیپ به شمار میرود، کارشان به وقتهای اضافه کشیده شد. در ۳۰ دقیقه اضافی، آلخاندرو گارناچو و ژوائو پدرو موفق شدند دروازه رکسهام را باز کنند تا چلسی در نهایت با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شود و جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را به دست آورد؛ جایی که نام این تیم در قرعهکشی روز دوشنبه قرار خواهد گرفت.
با حرف گارناچو که گفته این یکی از سختترین بازیهای چلسی در این فصل بوده، موافقید؟
بله موافقم. دقیقاً به همین دلیل است که جام حذفی چنین رقابتی است. فکر میکنم آنها فوقالعاده بودند؛ از نظر انرژی، شجاعت در پرس کردن و نحوه بازیشان عالی بودند. ما هم مجبور شدیم در سطح بسیار بالایی بازی کنیم. آنها تیم بسیار خوبی هستند و تا آخرین لحظه ما را تحت فشار گذاشتند. در چنین بازیهایی باید شخصیت تیمی هم نشان بدهید.
از این بازی چیزی یاد گرفتید؟
راستش چیز جدیدی نبود. مقابل استون ویلا خیلی زود ۱–۰ عقب افتادیم. مقابل وستهم هم نیمه اول ۲–۰ عقب بودیم. باید راهی پیدا کنیم که در چنین موقعیتهایی قرار نگیریم. اما چیزی که بازیکنان به من نشان میدهند این است که فرقی نمیکند چه کسی در زمین باشد؛ روحیه، باور و عزم زیادی برای بردن دارند. این همان چیزی است که برای ادامه فصل به آن نیاز داریم.
وضعیت عمومی و کلی گارناچو؟
فکر میکنم در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. آله (گارناچو) شرایط فوقالعادهای دارد. گلهایش و سطح انرژیاش در ۱۲۰ دقیقه بازی عالی بود، مخصوصاً با توجه به اینکه چهارشنبه هم ۹۰ دقیقه کامل بازی کرده بود. دیدن چنین فرمی در این مقطع مهم فصل واقعاً خوشحالکننده است.
نظر شما درباره دو تصمیم مهم ویایآر؟
از نظر من هر دو تصمیم درست بودند. میدانم که ممکن است ناامیدکننده باشد. هر خطای خطرناک، خطای خطرناک است و اگر آفساید باشد، آفساید است؛ حتی اگر اختلاف خیلی کم باشد. امروز کمی شانس هم لازم داشتیم، چون رکسهام واقعاً عملکرد بسیار خوبی داشت.
چرا کنترل کامل روی بازی نداشتید؟
این موضوع مشابه بازی مقابل کریستال پالاس حدود شش هفته پیش بود، زمانی که تازه به تیم آمده بودم. وقتی ۳–۰ جلو بودیم هم خوب بازی کردیم اما باید راهی پیدا کنیم که بازی را بهتر مدیریت کنیم. در مسابقات جام حذفی، وقتی احساسات و هیجان بالاست، کنترل بازی بسیار سخت میشود. فکر نمیکنم تنها تیم لیگ برتری باشیم که در این مرحله مقابل تیمهای دسته پایینتر مشکل پیدا کرده است. با این حال در ۱۵ بازی اخیر ۱۰ برد داشتهایم و وضعیت بدی نیست. باید ادامه دهیم، ریکاوری کنیم و برای بازی مهم چهارشنبه آماده شویم.
مشکل کجاست؟ چرا هماهنگ نیستید؟
فکر میکنم ما بهعنوان یک تیم بازی میکنیم. اما گاهی مقابل تیمهای بسیار خوبی قرار میگیریم که با تمام توان حمله میکنند. رکسهام هم بدون احتیاط بازی کرد. این یک بازی جام حذفی بود. آنها بازیکنانی مثل کیفر مور و جاش وینداس دارند. از کرنرها و توپهای کنار زمین مرتب توپ به محوطه ما میفرستادند. این چیزی است که باید بهترش کنیم، هرچند در حال حاضر هم بد نیستیم.
درباره جابهجایی بازیکنان صحبت میکنید؟
این ریسکی است که باید بپذیرید. ما وارد دورهای از بازیهای فشرده شدهایم. مثلاً رومئو لاویا باید دقایق بازی بگیرد تا به شرایط مسابقه برگردد. داریو اسوگو هم باید زمان بازی داشته باشد. فقط ۱۱ یا ۱۲ بازیکن اصلی نیستند که ما را به هدف میرسانند. اگر میخواهیم به اهدافمان برسیم، کل تیم باید آماده و سرحال باشد. بنابراین چرخش ترکیب ریسک دارد، اما نشاندهنده اعتماد من به بازیکنان است.
120 دقیقه بازی سخت و پرفشار، برای رقابت با پاریسنژرمن دچار مشکل نمیشوید؟
فکر نمیکنم مشکلی ایجاد کند، چون ما در حال چرخش ترکیب هستیم و برای آن بازی آمادهایم. مهمترین چیز این بود که از این مرحله عبور کنیم. حتی اگر بهترین ۱۱ نفر هم بازی کنند، تضمینی نیست که چنین بازیهایی آسانتر شوند. این مسابقات سخت هستند. ضمن اینکه تیم من در ۱۸ ماه گذشته بیشترین تعداد بازی را در دنیا انجام داده است. بنابراین باید به گروهم اعتماد کنم. آنها هم امشب با نتیجهای که گرفتند اعتمادم را جبران کردند.
لاویا و اسوگو چه طور بودند؟
خیلی خوب بودند. اینکه لاویا ۶۰ دقیقه بازی کرد عالی است، چون در روند بازگشتش از مصدومیت بسیار صبورانه عمل کردیم. برای اسوگو هم همینطور. اینکه هر دو امروز ۶۰ دقیقه بازی کردند بسیار مهم است، چون در ادامه فصل به همه بازیکنان نیاز داریم.
به خاطر غرور بالا کنترل بازی را از دست دادید؟
باید در نظر گرفت که وقتی ترکیب را تغییر میدهید، ریتم و هماهنگی تیمی هم تغییر میکند. این واقعیت دارد و ریسکی است که بهعنوان مربی میپذیرید. اما اگر به بازیکنان فرصت بازی ندهید، در بلندمدت هرگز این هماهنگی شکل نمیگیرد. من هنوز در حال شناخت این تیم هستم. فقط دو ماه است که در باشگاه حضور دارم، هرچند به خاطر تعداد زیاد بازیها شاید بیشتر به نظر برسد. هنوز در حال یادگیری هستم؛ درباره بازیکنان و نحوه دید آنها به بازی دارم یاد میگیرم. با این حال از زمانی که آمدهام در تمام رقابتها در موقعیت خوبی قرار داریم. اگر اشتباه نکنم در ۱۵ بازی، ۱۰ برد، ۲ مساوی و ۳ شکست داشتهایم. حالا باید از این موقعیت استفاده کنیم.
تغییر در چینش بازیکنان با ادامه مسیر در مسابقات مختلف سختتر میشود؟
بله، قطعاً. شما در طول مسیر تصمیم میگیرید. وقتی به تیم آمدم به بازیکنان قول دادم که بر اساس زمانی که با آنها کار میکنم تصمیم بگیرم. قبل از آمدنم همه چیز را تحلیل کرده بودم، این وظیفه من است. اما وقتی با بازیکنان کار میکنید، جزئیات بیشتری را درباره آنها یاد میگیرید؛ اینکه چه کسی بهتر درک میکند و چه کسی نه. با این حال من بازیکنان بسیار خوب و تیم بسیار خوبی دارم. فقط باید به همین مسیر ادامه دهیم تا به جایی برسیم که میخواهیم.