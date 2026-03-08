حمایت سرمربی سابق استقلال از ایران (عکس)

به گزارش ایلنا، میودراگ بوژوویچ، سرمربی پیشین استقلال، به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران واکنش نشان داد. این مربی مونته‌نگرویی که فصل گذشته در لیگ برتر ایران حضور داشت، با انتشار تصویری از پرچم ایران در صفحه شخصی‌اش حمایت خود از مردم کشورمان را ابراز کرد.

بوژوویچ که ابتدا هدایت استقلال خوزستان را برعهده داشت و سپس روی نیمکت استقلال تهران نشست، با وجود فاصله زیاد از ایران، نسبت به شرایط اخیر این کشور بی‌تفاوت نماند و موضع خود را به شکل نمادین در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد.

او پیش از این نیز در جریان جنگ تحمیلی دوازده‌روزه در مصاحبه‌ها و مطالب مختلف، چندین بار از مردم ایران حمایت کرده بود.