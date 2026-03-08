پیروزی یوونتوس مقابل پیزا: رضایت اسپالتی از عملکرد شاگردانش
یوونتوس در دیداری که تنها در یک نیمه برتری محسوسی داشت، موفق شد پیزا را شکست دهد. لوچانو اسپالتی پس از پایان مسابقه با ابراز رضایت از نتیجه، عملکرد تیمش را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا، یوونتوس شب گذشته در هفته بیستوهشتم رقابتهای سریآ ایتالیا در ورزشگاه آلیانز میزبان پیزا بود و در دیداری پرگل و جذاب با نتیجه ۴ بر صفر به برتری رسید تا سه امتیاز این مسابقه را در خانه نگه دارد.
لوچانو اسپالتی پس از پایان این دیدار در گفتوگو با اسکای اسپورت ایتالیا درباره عملکرد تیمش صحبت کرد.
او در شروع صحبتهایش گفت: "در جریان بازی لحظات متفاوتی وجود دارد. کنان ییلدیز گل زد، اما فضاها از قبل باز شده بودند، چون ما پیش افتاده بودیم. تراکم بازی در نیمه اول کاملاً متفاوت بود. اگر کنان از کنارهها شروع کند، چیزی است که خودش هم از آن لذت میبرد، چون میتواند همه چیز را روبهروی خود ببیند. ضمن اینکه نوع یارگیریای که باید با آن روبهرو شود نیز کاملاً متفاوت است.
کار برای یک مهاجم زمانی که در مرکز بازی میکند کمی متفاوت است. وقتی پیزا عقب افتاد، دیگر نمیتوانست همان استحکام قبلی را با ارسال توپهای بلند برای دو مهاجم فیزیکی خود حفظ کند؛ همان وضعیتی که شما را مجبور میکند مدام به عقب برگردید و بدوید. عبور از آن میزان تراکم کار سادهای نیست و ما در چنین شرایطی با مشکل مواجه میشویم. اگر ییلدیز یک مهاجم نوک در کنار خود داشت، شرایط بهتر میشد، زیرا آن بازیکن میتواند بخشی از فشار فیزیکی مدافعان را به عهده بگیرد و فشار را از روی ییلدیز بردارد. در نیمه اول نه توانستیم فضاها را پیدا کنیم و نه با گردش سریع توپ از اطراف آنها عبور کنیم"
اسپالتی در ادامه تاکید کرد: «بعد از استراحت بین دو نیمه همه چیز بهتر شد؛ سرعت جابهجاییها افزایش پیدا کرد و درباره چند نکته صحبت کردیم. فدریکو را هم بیرون آوردم، نه به این دلیل که عملکرد بدی داشت، بلکه چون وقتی خط میانی حریف اینقدر متراکم است، برای خروج از عقب زمین به بازیکنی نیاز دارید که از نظر کار با توپ توانایی بهتری داشته باشد.»
او در پایان افزود: «از تعویض گاتی احساس بدی داشتم. انتخاب میان او و برمر بود. شاید دفعه بعد تصمیم متفاوتی بگیرم.»