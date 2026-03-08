به گزارش ایلنا، النصر در هفته بیست‌وپنجم لیگ حرفه‌ای عربستان موفق شد با برتری یک بر صفر مقابل نئوم بار دیگر به صدر جدول برسد. این پیروزی در شرایطی رقم خورد که تک‌گل مسابقه در دقایق پایانی به ثمر رسید تا زردپوشان ریاض با ۶۴ امتیاز صدرنشین شوند؛ جایگاهی که آن‌ها را دو امتیاز بالاتر از الاهلی و سه امتیاز جلوتر از الهلال قرار می‌دهد.

شاگردان النصر مسابقه را تهاجمی آغاز کردند و از همان ابتدای بازی مالکیت توپ و جریان مسابقه را در اختیار گرفتند. نخستین فرصت جدی بازی با ضربه کینگزلی کومان شکل گرفت که توپ او با اختلاف اندکی از کنار دروازه عبور کرد. پس از آن نیز تلاش‌های اینیگو مارتینز و سادیو مانه نتیجه‌ای در پی نداشت و دفاع نئوم مقاومت کرد.

در ادامه نیمه نخست هم برتری النصر ادامه داشت و این تیم چند بار دیگر دروازه حریف را تهدید کرد. عبدالله الحمدان در دقیقه ۲۸ با شوتی خطرناک در آستانه گلزنی قرار گرفت، اما توپ او نیز از کنار دروازه به بیرون رفت. در سوی دیگر میدان، نئوم در ۴۵ دقیقه اول بیشتر تمرکز خود را روی دفاع گذاشته بود و نتوانست موقعیت جدی روی دروازه النصر ایجاد کند.

با شروع نیمه دوم فشار حملات النصر بیشتر شد و این تیم بارها دروازه نئوم را به چالش کشید. ضربات سادیو مانه، عبدالله الحمدان و ژوائو فلیکس هر کدام می‌توانست سرنوشت بازی را تغییر دهد، اما ماکسیمیانو دروازه‌بان نئوم با چند واکنش درخشان اجازه باز شدن دروازه تیمش را نداد و یکی از چهره‌های برجسته میدان بود.

با وجود حملات پیاپی النصر، نئوم در دقایق پایانی فرصت غافلگیر کردن حریف را هم پیدا کرد. سعید بن رحمه می‌توانست تیمش را پیش بیندازد، اما بنتو سنگربان النصر با واکنشی به‌موقع مانع از فرو ریختن دروازه تیمش شد.

در شرایطی که به نظر می‌رسید مسابقه با تساوی بدون گل به پایان برسد، النصر در وقت‌های اضافه ضربه نهایی را وارد کرد. محمد سیماکان، مدافع فرانسوی این تیم، در دقیقه ۹۰+۵ با ضربه سری دقیق دروازه نئوم را باز کرد تا این تیم با پیروزی‌ای دراماتیک سه امتیاز حساس بازی را کسب کند و دوباره در صدر جدول لیگ روشن عربستان قرار بگیرد.

