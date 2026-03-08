رمزگشایی از دستیار مخفی کریک؛ مردی که یونایتد را از بالا هدایت میکند
تراویس بینیون؛ نامی که تا دیروز برای هواداران غریبه بود، حالا به عنوان مهره حیاتی کادر فنی منچستر شناخته میشود. کسی که با نگاه تیزبین خود از روی سکوها، نقشی کلیدی در بازگشت باشکوه قرمزهای شهر منچستر ایفا کرده است.
به گزارش ایلنا، تراویس بینیون شاید نامی آشنا برای بسیاری از هواداران فوتبال نباشد، اما در پشت صحنه کادر فنی مایکل کریک، او به یکی از مهمترین چهرههای تأثیرگذار تبدیل شده است؛ مربی جوانی که در مدت کوتاهی توانست اعتماد کامل رختکن پرحاشیه شیاطین سرخ را جلب کند.
این مربی ۳۹ ساله پس از تغییراتی که در ماه ژانویه روی نیمکت یونایتد رخ داد، از تیم زیر ۲۱ سالهها به کادر فنی تیم بزرگسالان اضافه شد. حضور او خیلی زود فراتر از یک دستیار معمولی تعریف شد؛ تا جایی که حالا در مجموعه کارینگتون از او به عنوان «سلاح مخفی» کریک یاد میشود. علاوه بر این، بینیون به یکی از مهمترین حلقههای اتصال میان آکادمی باشگاه و تیم اصلی نیز تبدیل شده است.
یکی از نقاط قوت بزرگ او توانایی ایجاد رابطهای نزدیک و حمایتی با بازیکنان جوان است. ارتباط صمیمیاش با استعدادهایی مثل کوبی ماینو و الخاندرو گارناچو نمونهای روشن از این ویژگی است. بینیون سالها پیش و زمانی که ماینو در تیم زیر ۱۴ سالههای یونایتد بازی میکرد، مربی او بود و همان زمان نقش مهمی در مسیر پیشرفت این هافبک جوان داشت. او همچنین از چهرههای کلیدی در مسیر قهرمانی بهیادماندنی یونایتد در جام حذفی جوانان سال ۲۰۲۲ محسوب میشود.
اعتماد مایکل کریک به او حالا باعث شده مسئولیت مهم دیگری نیز بر دوش بینیون قرار بگیرد: انتخاب استعدادهای آکادمی برای حضور در تمرینات تیم بزرگسالان. تفاوت این رویکرد با گذشته در این است که این دعوتها صرفاً برای جبران کمبود بازیکن به دلیل مصدومیت نیست، بلکه با هدف برنامهریزی بلندمدت برای رشد و آمادهسازی نسل آینده باشگاه انجام میشود.
چشمانی در آسمان؛ فرماندهی تاکتیکی از قلب جایگاه ویژه
اهمیت نقش بینیون در روز مسابقه نیز کاملاً محسوس است. او به همراه پنج آنالیزور دیگر در جایگاه خبرنگاران مینشیند و از آن بالا جریان بازی را زیر نظر میگیرد. در این موقعیت، بینیون به عنوان «چشم در آسمانِ» کادر فنی عمل میکند؛ کسی که نقاط ضعف حریف را تشخیص میدهد و اطلاعات تاکتیکی را به سرعت از طریق گوشی به جاناتان وودگیت در کنار زمین منتقل میکند تا تصمیمات لازم در لحظه گرفته شود.
وظایف او البته به همینجا محدود نمیشود. بینیون در برنامههای تمرینی قبل از مسابقه نقش فعال دارد، روند سرد کردن بازیکنان تعویضی را مدیریت میکند و در طراحی تاکتیکهای مربوط به ضربات ایستگاهی نیز مشارکت جدی دارد. همین مجموعه وظایف باعث شده او به یکی از قابل اعتمادترین اعضای کادر فنی سرمربی موقت یونایتد تبدیل شود.
با این حال، مسیر رسیدن به این جایگاه برای او با دشواریهای بزرگی همراه بوده است. بینیون که خود از بازیکنان آکادمی شفیلد یونایتد بود، در ۱۸ سالگی با مصدومیتی شدید در ناحیه لگن مواجه شد؛ مصدومیتی که آینده فوتبالیاش را تهدید کرد. سه عمل جراحی متوالی هم نتوانست شرایط را تغییر دهد و در نهایت او مجبور شد خیلی زود از فوتبال حرفهای خداحافظی کند؛ در شرایطی که بدون شغل و با بدهیهای مالی روبهرو بود.
اما این پایان راه نبود. بینیون از همان تجربه تلخ برای ساختن آیندهای تازه استفاده کرد. امروز او از خاطرات آن دوران برای آمادهسازی ذهنی بازیکنان جوان بهره میبرد تا به گفته خودش، به آنها کمک کند به رویایی برسند که خودش هرگز فرصت تحقق آن را پیدا نکرد. موفقیتهای اخیر او در کارینگتون نیز باعث شده بسیاری در باشگاه باور داشته باشند که این مربی جوان دیر یا زود به آرزوی بزرگش یعنی نشستن روی نیمکت سرمربیگری خواهد رسید.