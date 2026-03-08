همجواری با مسی ارزش ویلای اعیانی را دوچندان کرد
دارایی ملکی یک فرد ثروتمند به دلیل همسایه شدن با نامدارترین چهره فوتبال جهان، با رشدی خیرهکننده در قیمتگذاری مواجه شد و ارزش آن به بالاترین حد ممکن رسید.
به گزارش ایلنا، جادوی لیونل مسی تنها به مستطیل سبز محدود نمیشود؛ حضور کاپیتان تیم ملی آرژانتین در خط حمله اینتر میامی، حالا بازار مسکن یکی از مناطق اعیاننشین فلوریدا را هم زیر و رو کرده است. تب زندگی در نزدیکی قهرمان جام جهانی به حدی بالا گرفته که این محله به پاتوق جدید ثروتمندان و شیفتگان فوتبال تبدیل شده و همین هجوم تقاضا، قیمت املاک منطقه را به شکلی نجومی بالا برده است.
ماجرا از سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز شد؛ زمانی که برنده هشت توپ طلای جهان تصمیم گرفت در محله لوکس «بِی کُلونی» مستقر شود. ستاره آرژانتینی برای خرید یک عمارت خیرهکننده ۱۰ خوابه با مساحت تقریبی ۱۰۵۰۰ فوت مربع، مبلغی در حدود ۸.۶ میلیون پوند پرداخت کرد. این اقامتگاه مجلل که فاصله چندانی با استادیوم خانگی اینتر میامی ندارد، به امکانات رفاهی کاملی از جمله استخر، اسپا، سالن بدنسازی و دو اسکله اختصاصی قایق مجهز است.
با این حال، برنده اصلی این نقل و مکان، نه خود مسی، بلکه یکی از همسایگان او بود! پاتریک پیت-دیوید، تاجر سرشناسی که پیشتر یک عمارت ساحلی در فورت لادردیل را با رقمی نزدیک به ۱۵ میلیون پوند خریده بود، یکباره برنده لاتاریِ املاک شد. از لحظهای که لئو مسی خانه روبروییِ او را خریداری کرد، ارزش ملک این تاجر با یک جهش بیسابقه به مرز ۳۵ میلیون پوند رسید.
کاتیا مولینا، کارشناس بازار مسکن در فلوریدای جنوبی، در گفتگو با نشریه «سان» تایید کرد که ورود این فوقستاره، چهره منطقه را در یک شب دگرگون کرده است. وی در این باره گفت:
«یک تاجر به نام پاتریک پیت دیوید هست که خانهای در بِی کولونی به قیمت حدود ۲۰ میلیون دلار خرید، بعد ناگهان مسی به خانهی روبروی آن نقل مکان کرد و ارزش خانهی پاتریک به حدود ۴۵ میلیون دلار رسید.»
این مشاور املاک در ادامه افزود:«این به معنای سودی نزدیک به ۲۵ میلیون دلار است، فقط به این دلیل که قهرمان جهان در همسایگی آنها زندگی میکند، بدون هیچ گونه بهسازی یا تغییری در ملک. بسیاری حاضرند مبالغ هنگفتی بپردازند، فقط به این دلیل که ممکن است مسی را در همسایگی خود ببینند.»