به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال مراکش در تصمیمی مهم، محمد وهبی، سرمربی تیم زیر ۲۰ سال این کشور، را به‌عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کرد. این تغییر در حالی انجام شده که کمتر از سه ماه تا آغاز رقابت‌های جام جهانی باقی مانده و «شیرهای اطلس» وارد مرحله‌ای حساس از آماده‌سازی شده‌اند.

انتخاب وهبی با توجه به شناخت او از نسل جوان فوتبال مراکش صورت گرفته است. این مربی در سال‌های اخیر در تیم‌های پایه فعالیت داشته و بسیاری از بازیکنانی که آینده تیم ملی را تشکیل می‌دهند زیر نظر او رشد کرده‌اند. به همین دلیل برخی کارشناسان این تصمیم را در راستای سیاست تقویت کادر فنی بومی و حفظ هویت فوتبال مراکش ارزیابی می‌کنند.

تیم ملی مراکش پس از عملکرد تاریخی خود در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، اکنون در سطح بالایی از نظر رتبه‌بندی قاره‌ای و جهانی قرار دارد. به همین دلیل مأموریت اصلی سرمربی جدید حفظ رقابت‌پذیری تیم و ایجاد هماهنگی میان بازیکنان جوان و باتجربه پیش از آغاز جام جهانی خواهد بود.

در عین حال گزارش‌هایی از پشت‌پرده انتخاب سرمربی منتشر شده است. برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه اسپانیایی «اسپورت» نوشته‌اند که فدراسیون فوتبال مراکش در روزهای گذشته مذاکرات پیشرفته‌ای با خورخه سامپائولی، سرمربی آرژانتینی، انجام داده بود و حتی گفته می‌شد دو طرف به توافق اولیه نیز رسیده‌اند.

با این حال در مرحله پایانی، روند مذاکرات متوقف شد و در نهایت گزینه داخلی مورد تأیید قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که در تصمیم نهایی، ترجیح بر استفاده از مربی مراکشی و ادامه مسیر با کادر فنی بومی بوده است.

با این تصمیم، محمد وهبی هدایت تیم ملی مراکش را در آستانه یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ این تیم بر عهده خواهد داشت؛ دوره‌ای که انتظار می‌رود این تیم پس از درخشش در جام جهانی قطر، بار دیگر در سطح جهانی رقابت کند.

