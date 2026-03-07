اتهام دوباره رییس بارسلونا به رئال مادرید
خوان لاپورتا، نامزد ریاست باشگاه بارسلونا، در واکنش به پیروزی رئال مادرید مقابل سلتاویگو در هفته بیستوهفتم لالیگا، مدعی شد این برد تحت تأثیر شانس و تصمیمات داوری به دست آمده است.
به گزارش ایلنا، پس از پیروزی ۲ بر یک رئال مادرید برابر سلتاویگو در رقابتهای لالیگا، برخی اظهارنظرها درباره قضاوت داور این مسابقه مطرح شد.
در همین رابطه، خوان لاپورتا که یکی از چهرههای مطرح در فضای مدیریتی بارسلونا محسوب میشود، نسبت به صحنه گل دوم رئال مادرید واکنش نشان داد. این گل که توسط فده والورده به ثمر رسید، با اعتراض بازیکنان و هواداران سلتاویگو همراه بود.
در صحنه منتهی به گل، توپ پس از برخورد به یکی از مدافعان سلتاویگو وارد دروازه شد و برخی معتقد بودند پیش از آن خطایی در جریان بازی رخ داده است. طبق گزارشها، بازیکن رئال مادرید در تلاش برای تصاحب توپ با بازیکن حریف برخوردی داشته که از دید برخی میتوانست خطا تلقی شود.
لاپورتا در اظهاراتی که روزنامه اسپانیایی «موندو دپورتیوو» منتشر کرده، درباره این صحنه گفت: «رئال مادرید با اشتباهی که رخ داد به پیروزی رسید؛ اگر چنین صحنهای در بازی ما اتفاق میافتاد، احتمالاً داور آن را به ضرر ما اعلام میکرد.»
او همچنین در ادامه با اشاره به نتیجه این دیدار افزود که رئال مادرید در این مسابقه از شانس هم برخوردار بوده است.
در جدول ردهبندی لالیگا، بارسلونا با ۶۴ امتیاز در صدر قرار دارد و رئال مادرید با اختلاف یک امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است. با این حال تیم کاتالان یک بازی کمتر نسبت به رقیب مادریدی انجام داده است.