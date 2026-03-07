آرسنال در آستانه خرید بزرگ: تونالی هدف اصلی توپچیها
باشگاه آرسنال با جدیت زیادی برای جذب ساندرو تونالی وارد عمل شده و آماده است برای به خدمت گرفتن این هافبک ایتالیایی، هزینهای سنگین و چشمگیر پرداخت کند.
به گزارش ایلنا، آرسنال در هفتههای اخیر علاقه خود به جذب ساندرو تونالی، هافبک نیوکسل یونایتد، را افزایش داده است. میکل آرتتا به دنبال افزودن کیفیتی در سطح جهانی به خط میانی تیمش است و معتقد است این بازیکن ۲۵ ساله میتواند نقش مهمی در شکلگیری مرحله جدیدی از موفقیتهای داخلی و اروپایی برای تیمش ایفا کند.
به نظر میرسد تلاشهای آرسنال برای بررسی شرایط این انتقال وارد مرحله جدیتری شده است. در جریان دیدار اخیر این تیم مقابل برایتون، بپه ریزو، مدیر برنامههای تونالی، در ورزشگاه حضور داشت و از نزدیک پیروزی آرسنال را تماشا کرد. همین حضور باعث شد شایعات درباره احتمال انتقال این هافبک ایتالیایی به لندن دوباره قوت بگیرد.
با این حال، مهمترین مانع برای نهایی شدن چنین انتقالی مبلغ بالایی است که نیوکسل برای فروش ستاره خود تعیین کرده است. طبق گزارش توتو اسپورت، باشگاه انگلیسی برای واگذاری این بازیکن سابق میلان رقمی در حدود ۸۷ میلیون پوند (۱۱۶.۵ میلیون دلار) درخواست کرده؛ مبلغی که میتواند مذاکرات را پیچیده کند.
در ماههای اخیر توجه به وضعیت تونالی در بازار نقل و انتقالات افزایش یافته است. اگرچه نیوکسل در پنجره نقل و انتقالات زمستانی در برابر پیشنهادها مقاومت کرد، اما برخی گزارشها حاکی از آن است که ممکن است شرایط در پایان فصل تغییر کند.
در عین حال، آرسنال تنها مشتری این هافبک ایتالیایی نیست. چند باشگاه بزرگ اروپایی نیز وضعیت او را دنبال میکنند و نام تیمهایی مانند رئال مادرید، منچستریونایتد و یوونتوس در میان علاقهمندان به تونالی مطرح شده است؛ موضوعی که میتواند رقابت برای جذب او را در ماههای آینده شدیدتر کند.