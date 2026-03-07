آنلکا:
یامال پدیده بزرگی است اما فوتبال قبلاً هم چنین بازیکنانی داشته
نیکلاس آنلکا معتقد است لامین یامال یکی از استعدادهای درخشان فوتبال جهان است، اما تأکید میکند که در گذشته نیز بازیکنان جوان زیادی با ویژگیهای مشابه در فوتبال ظهور کردهاند.
به گزارش ایلنا، نیکلاس آنلکا برای حمایت از رقابتهای Students Nations World Cup به بارسلونا سفر کرده بود و در جریان این حضور درباره مسائل مختلف فوتبال صحبت کرد. مهاجم سابق تیم ملی فرانسه در گفتوگو با روزنامه اسپورت به مرور دوران حرفهای خود پرداخت و همچنین درباره نسل جدید ستارههای فوتبال جهان اظهار نظر کرد.
او در بخشی از صحبتهایش به لامین یامال اشاره کرد و از تواناییهای این بازیکن جوان بارسلونا تمجید کرد. آنلکا معتقد است یامال یکی از بااستعدادترین بازیکنان حال حاضر فوتبال از نظر مهارت فردی است و توانایی گلزنی، پاس گل دادن و خلق موقعیت را به شکل همزمان دارد.
او در این باره گفت که یامال بازیکنی است که در زمین همیشه اتفاقی تازه خلق میکند و همین موضوع او را به یکی از استعدادهای برجسته فوتبال اروپا و جهان تبدیل کرده است. با این حال آنلکا یادآور شد که در گذشته نیز بازیکنان زیادی با چنین ویژگیهایی در فوتبال وجود داشتند.
مهاجم پیشین رئال مادرید همچنین تأکید کرد که با گذشت زمان تعداد بازیکنانی با چنین سبک بازی کمتر شده است. او توضیح داد که وقتی تجربه بیشتری در فوتبال پیدا میکنید، بیشتر متوجه میشوید که دیدن بازیکنانی با خلاقیت و مهارتهای خاص مانند یامال چقدر ارزشمند است، زیرا چنین فوتبالیستهایی جذابیت و هیجان را به بازی اضافه میکنند.
آنلکا در ادامه صحبتهایش به مقایسه نسل جدید ستارههای فوتبال پرداخت و معتقد است که در حال حاضر لامین یامال و کیلیان امباپه دو چهره برجسته فوتبال جهان هستند. به باور او رقابت این دو بازیکن میتواند در سالهای آینده بسیار جذاب باشد، بهویژه با توجه به این که یکی ستاره تیم ملی اسپانیا است و دیگری رهبر تیم ملی فرانسه.
او حتی احتمال تقابل این دو تیم در دیدار پایانی جام جهانی را نیز مطرح کرد و گفت تیم ملی فرانسه همواره تیم قدرتمندی بوده و در کنار آن اسپانیا نیز در سالهای اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته است، بنابراین رسیدن این دو تیم به فینال جام جهانی سناریویی دور از ذهن نیست.
آنلکا در بخش دیگری از صحبتهایش درباره کیلیان امباپه نیز اظهار نظر کرد و از عملکرد این مهاجم فرانسوی در رئال مادرید تمجید کرد. او گفت میشود، اما برای حاضر عملکرد بسیار خوبی دارد و در اکثر مسابقات موفق به گلزنی میشود، اما برای تثبیت کامل جایگاهش در رئال مادرید هنوز نیاز به کسب یک عنوان قهرمانی با این تیم دارد.
این مهاجم سابق همچنین خاطراتی از دوران حضورش در فوتبال اسپانیا را مرور کرد. آنلکا که در فصل ۲۰۰۰-۱۹۹۹ پیراهن رئال مادرید را بر تن داشت، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا با این تیم را تجربهای ویژه توصیف کرد و گفت رئال مادرید یکی از بزرگترین باشگاههای فوتبال جهان است.
او در پایان به نکته جالبی از گذشته خود اشاره کرد و گفت زمانی که در پاری سن ژرمن بازی میکرد بسیار به امضای قرارداد با بارسلونا نزدیک شده بود. با این حال در نهایت مسیر حرفهای او تغییر کرد و پیش از آن که راهی رئال مادرید شود، به آرسنال پیوست.