ترکیب احتمالی سیتی و نیوکسل / بازی داغ و پرتنش

به گزارش ایلنا، در حالی که نیوکسل یونایتد باید در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بارسلونا برود، این تیم پیش از آن با یک چالش بزرگ داخلی روبه‌رو می‌شود. شاگردان ادی هاو شنبه در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی انگلیس در دیداری تک‌بازی از منچسترسیتی پذیرایی خواهند کرد؛ تیمی که خود نیز چهارشنبه در یکی از مهم‌ترین بازی‌های اروپایی مقابل رئال مادرید قرار می‌گیرد.

این مسابقه در ورزشگاه سن جیمزز پارک برگزار می‌شود و انتظار می‌رود فضایی بسیار پرتنش و رقابتی داشته باشد. هر دو تیم برای رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی باید از این جدال سخت عبور کنند؛ مسابقه‌ای که درست پیش از رویارویی آنها با دو قدرت بزرگ فوتبال اسپانیا در لیگ قهرمانان اروپا برگزار می‌شود. برای هر دو تیم، چنین مسابقه‌ای می‌تواند بهترین محک پیش از نبردهای بزرگ اروپایی باشد؛ یک بازی مرگ و زندگی برای رسیدن به جمع هشت تیم برتر.

برای نیوکسل خبر امیدوارکننده‌ای وجود دارد. نیک وولتماده که به دلیل ابتلا به ویروس در دیدار قبلی مقابل منچستریونایتد حضور نداشت، اکنون بهبود یافته و دوباره در دسترس کادر فنی قرار گرفته است. با این حال انتظار می‌رود این مهاجم آلمانی مسابقه را از روی نیمکت آغاز کند و در نیمه دوم به عنوان گزینه‌ای برای تقویت خط حمله وارد میدان شود.

در مقابل، ادی هاو همچنان با فهرستی از مصدومان مواجه است. بازیکنانی مانند لیورامنتو، برونو گیمارش، فابیان شار و لوییس میلی همچنان قادر به همراهی تیم نیستند و طبق گزارش‌ها هیچ‌کدام از آنها برای دیدار رفت برابر بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا نیز آماده نخواهند بود.

نیوکسل پس از پیروزی اخیر خود برابر منچستریونایتد با روحیه‌ای بالا به این مسابقه می‌رسد. با این حال حریف آنها تیمی است که تحت هدایت پپ گواردیولا به دنبال واکنش به نتیجه ناامیدکننده اخیرش است. منچسترسیتی در لیگ برتر مقابل ناتینگهام فارست به تساوی ۲–۲ رسید؛ نتیجه‌ای که فاصله این تیم با صدر جدول و آرسنال را بیشتر کرد و انگیزه شاگردان گواردیولا برای بازگشت به مسیر پیروزی را افزایش داده است.

در ترکیب سیتی نیز چند غایب دیده می‌شود. یوشکو گواردیول و متئو کواچیچ در دسترس نخواهند بود و وضعیت نیکو اوریلی که با مصدومیت مچ پا دست‌وپنجه نرم می‌کند هنوز مشخص نیست. با توجه به اینکه سیتی باید چند روز بعد در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مقابل رئال مادرید بازی کند، احتمال دارد گواردیولا برای مدیریت انرژی بازیکنانش تغییراتی در ترکیب اصلی ایجاد کند.

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این مسابقه تقابل ستاره‌های خط حمله دو تیم خواهد بود. نگاه بسیاری از هواداران به رویارویی ارلینگ هالند در خط حمله منچسترسیتی و آنتونی گوردون در ترکیب نیوکسل دوخته شده است؛ دو مهاجمی که می‌توانند سرنوشت بازی را تغییر دهند.

آمار تقابل‌های اخیر دو تیم نیز داستان جالبی دارد. نیوکسل در این فصل موفق شد در لیگ برتر و در ورزشگاه سن جیمزز پارک با نتیجه ۲–۱ منچسترسیتی را شکست دهد، اما در ادامه نتایج چندان به سود آنها پیش نرفت. در ۲۱ فوریه سیتی در لیگ همان نتیجه را جبران کرد و همچنین در مرحله نیمه‌نهایی جام اتحادیه انگلیس با پیروزی‌های ۲–۰ و ۳–۱ به راحتی از سد نیوکسل گذشت. حالا تیم ادی هاو فرصتی تازه دارد تا برابر این حریف قدرتمند انتقام بگیرد، در جام حذفی به مسیر خود ادامه دهد و پیش از تقابل با بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا قدرتش را به رخ بکشد.

ترکیب احتمالی منچسترسیتی: ترافورد، نونیز، خوسانوف، گِهی، آیت نوری، نیکو گونزالس، ریندرز، فودن، شرکی، سمنیو و هالند

ترکیب احتمالی نیوکسل: پوپ، تریپیه، تیاو، بوتمن، هال، تونالی، ویلوک، جوئلینتون، مورفی، گوردون و بارنز

