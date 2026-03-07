به گزارش ایلنا، اوضاع در خط دفاعی کهکشانی‌های مادریدی به نقطه‌ی بحران رسیده است و این موضوع، استراتژی اصلی باشگاه برای پنجره نقل و انتقالات تابستان پیش رو را به وضوح دیکته می‌کند: جذب یک مدافع مرکزی سطح بالا و مطمئن. مصدومیت‌های طولانی‌مدت و پایان‌ناپذیر داوید آلابا و ادر میلیتائو در کنار وضعیت مبهم تمدید قرارداد آنتونیو رودیگر که قراردادش به روزهای پایانی نزدیک می‌شود، اولویت تابستانی رئال را از یک خواسته به یک ضرورت مطلق تبدیل کرده است.

در میان گزینه‌های متعدد، نام نیکو اشلوتربک، مدافع مستحکم و ۲۶ سالۀ تیم ملی آلمان و بوروسیا دورتموند، به عنوان هدف اصلی و در صدر لیست رئال مادرید قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های موثق، به ویژه از سوی متئو مورتو، اشلوتربک از احتمال انتقال به سانتیاگو برنابئو به شدت استقبال کرده و این ایده را به مثابه یک گام بزرگ در مسیر حرفه‌ای خود می‌بیند.

باشگاه بوروسیا دورتموند، که همواره در حفظ استعدادهای بزرگ خود با چالش مواجه بوده، به خوبی از این علاقه آگاه است. مسئولان زردپوشان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با ارائه‌ی پیشنهاد تمدید قرارداد، اشلوتربک را که قرارداد فعلی‌اش تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد، برای ماندن متقاعد سازند.

با این حال، به نظر می‌رسد این پیشنهادها در حال حاضر مورد توجه جدی این ملی‌پوش قرار نگرفته است. اشلوتربک به دلیل وسوسه‌ی بازی در یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهان و همچنین تضمین حضور در رقابت‌های سطح اول اروپا، فعلاً پاسخی به درخواست‌های تمدید دورتموند نداده و منتظر است تا رئال مادرید گام‌های عملی‌تری بردارد.

اگر رئال مادرید بتواند نظر دورتموند را با مبلغی نزدیک به ۵۰ میلیون یورو (ارزش تخمینی فعلی) متقاعد کند، این انتقال نه تنها یک خرید، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در قلب دفاعی تیم محسوب خواهد شد و بحران مصدومیت‌های اخیر را به کلی مرتفع خواهد ساخت. رقابت در تابستان برای جذب این مدافع آلمانی به یکی از اصلی‌ترین نبردهای بازار نقل و انتقالات تبدیل خواهد شد.

