تکلیف آینده گریزمان مشخص شد
پس از مدتها انتظار و گمانهزنی ممکن است در تابستان شاهد انتقال گریزمان به فوتبال آمریکا باشیم.
به گزارش ایلنا، علیرغم تلاشهای اولیه باشگاه اورلاندو سیتی برای به خدمت گرفتن فوری آنتوان گریزمان، ستاره فرانسوی اتلتیکو مادرید، به نظر میرسد این انتقال در پنجره کنونی میسر نخواهد شد و این بازیکن باتجربه قصد جدایی زودهنگام از روخی بلانکوها را ندارد.
به گزارش خبرنگار معتبر نقل و انتقالات، فابریتزیو رومانو، باشگاه اورلاندو سیتی برنامهی خود را برای جذب گریزمان به تعویق انداخته و حاضر است تا ماه ژوئن (ابتدای فصل نقل و انتقالات تابستانی) منتظر بماند؛ این تصمیم در پی بسته شدن درهای خروج توسط اتلتیکو مادرید در ماه جاری اتخاذ شده است.
گزارشها حاکی از آن است که اورلاندو سیتی در حال آمادهسازی برای آغاز مذاکرات رسمی با اتلتیکو مادرید است تا این انتقال را در تابستان پیشرو به سرانجام برساند. با این حال، مسیر این انتقال همچنان وابسته به تصمیم نهایی گریزمان و باشگاه مادریدی است، به ویژه با توجه به اینکه قرارداد فعلی این بازیکن تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد.
انتظار میرود باشگاههای لیگ MLS در طول ماههای آینده با جدیت بیشتری برای متقاعد کردن گریزمان و اتلتیکو مادرید وارد عمل شوند.