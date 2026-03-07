به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ شب گذشته در چارچوب هفته بیست‌وپنجم بوندسلیگا، نمایشی مقتدرانه در خانه به نمایش گذاشت و موفق شد با نتیجه پرگل ۴ بر ۱ بروسیا مونشن گلادباخ را شکست دهد. این پیروزی خانگی در ورزشگاه آلیانز آرنا، سه امتیاز حیاتی را به حساب باواریایی‌ها واریز کرد تا آن‌ها بتوانند با آسودگی خاطر بیشتری به مسیر خود در رقابت‌های این فصل ادامه دهند و فشار روی تیم صدرنشین را کاهش دهند.

سرمربی برنلی، ونسان کمپانی، پس از پایان این بازی در نشست خبری حاضر شد و به گفتگو با خبرنگاران پرداخت.

وضعیت نویر

«او در ساق پایش چیزی احساس کرد. نمی‌خواهم حدس و گمان بزنم. خواهیم دید چه می‌شود.»

هری کین برای بازی برابر آتالانتا آماده است؟

«امیدوارم. اگر بتواند بازی کند عالی است. در غیر این صورت با بازیکنانی که در اختیار داریم این کار را انجام خواهیم داد.»

شرایط بازی چه طور بود؟

«به‌ جز گلی که در پایان دریافت کردیم، همه چیز عالی بود. شدت و انرژی خوبی نشان دادیم. بازیکنانی که در زمین بودند نشان دادند چرا شایسته بازی کردن هستند. آنها از فرصت استفاده کردند و ناامیدکننده نبودند. در ابتدای فصل گفته بودم که به کل ترکیب تیم اعتماد دارم. وقتی هری در اختیار نیست، بازیکنان دیگری هم داریم که می‌توانند گل بزنند. امروز چهار گل زدیم.»

جمال موسیالا

«در مورد جمال کاملاً آرام هستم. زیاد مطبوعات را نمی‌خوانم، اما اخیراً چیزی دیدم که برخی تلاش می‌کنند او را در وضعیت رقابت با دیگران قرار دهند. می‌گویم: دوستان، آرام باشید. شما مصدومیت او مقابل پاری سن ژرمن را دیدید که بسیار جدی بود. خوشحالم که جمال برگشته است و لحظات خودش را تجربه می‌کند. در مقطعی او به بهترین سطحش بازخواهد گشت، شاید حتی بهتر از قبل.»

نیکلاس جکسون

«او امروز بسیار خوب بازی کرد. باید بگویم از زمانی که اینجا آمده‌ام متوجه شده‌ام هر وقت اوضاع این تیم خوب پیش می‌رود، تلاش‌هایی برای هدف قرار دادن یکی دو بازیکن بدون هیچ دلیلی صورت می‌گیرد. این بازیکن هیچ کار اشتباهی انجام نداده، فوق‌العاده تمرین کرده و حتی جام ملت‌های آفریقا را هم برده است. اما به‌ نوعی همیشه داستان‌هایی درباره یکی دو بازیکن مطرح می‌شود. فصل گذشته این موضوع درباره سرژ گنابری بود، گاهی درباره کینگزلی کومان و حالا درباره نیکولاس جکسون. واقعیت رختکن ما این است که فضا آرام است. نیکولاس در تمرینات بسیار خوب عمل کرده است و امروز هم همان عملکرد را تکرار کرد. درست است که وقتی در پست تو بازیکنی مانند هری کین، مایکل اولیسه یا لوییس دیاز بازی می‌کند، کار کمی دشوار می‌شود. مسئله چیز دیگری نیست. نیکو امروز بسیار خوب بود و امیدوارم به‌ زودی دوباره همین عملکرد را ارائه دهد.»

