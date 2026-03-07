پیروزی برابر ولورهمپتون در ذهن ما بود؛ توانستیم بازی را مدیریت کنیم

به گزارش ایلنا، لیورپول جمعه شب موفق شد در یک دیدار حساس از چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی انگلیس (FA Cup)، شکست تلخ چند روز پیش خود را برابر ولورهمپتون واندررز جبران کند. شاگردان آرنه اشلوت در ورزشگاه خانگی ولوز با نتیجه قاطع ۳ بر ۱ میزبان خود را مغلوب کردند و به این ترتیب جواز حضور در جمع هشت تیم برتر (یک‌چهارم نهایی) رقابت‌ها را کسب کردند و شانس خود را برای کسب جام افزایش دادند.

سرمربی لیورپول، آرنه اشلوت، بلافاصله پس از پایان بازی و در نشست خبری، با رضایت کامل از عملکرد تیم، تأکید کرد که هدف اصلی تیم محقق شده است.

گل و پاس گل اندرو رابرتسون

«اگر درباره یک گل و یک پاس گل صحبت کنید، اولین بازیکنی که به ذهن می‌رسد احتمالاً یک مدافع کناری نیست. بنابراین اگر او بتواند چنین عملکردی را به مسابقه‌ای اضافه کند که تا دقیقه ۹۱ باز هم هیچ موقعیتی به حریف ندادیم و البته او بخشی از کار دفاعی تیم است و این اولین وظیفه یک مدافع کناری محسوب می‌شود، آن‌ وقت موضوع بسیار مثبت است. اما گل اولی که او زد یک موقعیت بزرگ نبود، شوتی از فاصله حدود ۲۰ یاردی بود، همان نوع ضربه‌هایی که سه روز پیش هم زیاد داشتیم و این بار پس از این که کودی خاکپو و محمد صلاح در شکل‌گیری آن گل کار خوبی انجام دادند، توپ وارد دروازه شد.

گل دوم بلافاصله بعد از آن به ثمر رسید، دوباره کودی خاکپو نقش خوبی در آن حمله داشت، به‌ عنوان مهاجم شماره ۹ عقب آمد و توپ را منتقل کرد، سپس اندرو رابرتسون یک اورلپ عالی انجام داد. محمد صلاح هم بازیکنی است که تقریباً هیچ‌وقت در آفساید قرار نمی‌گیرد. این احتمالاً یکی از خاص‌ترین ویژگی‌های او است. او ویژگی‌های خاص زیادی دارد اما این قطعاً یکی از آنها است. بنابراین وقتی کمک‌ داور پرچمش را بالا برد، بلافاصله نسبت به تصمیم او تردید داشتم و به نظر می‌رسد این تردید منطقی بود چون او در آفساید نبود. سپس نتیجه ۰-۲ شد و این موضوع بازی را بسیار بیشتر از سه روز پیش باز کرد. در مجموع فکر می‌کنم بازی از بسیاری جهات شبیه همان مسابقه بود.

گلزنی مجدد محمد صلاح در بازی‌های پیاپی

«همیشه خوشحال‌کننده است اگر ما گل بزنیم، اما فکر می‌کنم برای مهاجمان نیز مهم است که گل بزنند چون اگر مدت طولانی گل نزنند، ممکن است شروع کنند به زور زدن برای گل یا کارهای متفاوتی انجام دهند. بنابراین هرچه بیشتر گل بزنند، کمتر احساس می‌کنند باید به خود فشار بیاورند و به همین دلیل مهم است که مهاجمان ما یا گل بزنند یا در شکل‌گیری گل نقش داشته باشند. همان‌طور که گفتم، کودی خاکپو در دو گل اولی که به ثمر رساندیم نقش بسیار خوبی ایفا کرد.

با این پیروزی شکست روز سه شنبه را فراموش کردید؟ نکته‌ مثبت درباره ترکیب تیم؟

«طبیعتاً اگر به نتیجه نگاه کنید، این یک پاسخ کامل است اما از نظر آمار تقریباً همه چیز دقیقاً شبیه سه روز پیش بود. فکر می‌کنم شاخص امید گل آنها ۰.۴۴ بود و امشب گل زدند. تنها موقعیتی که داشتند را تبدیل به گل کردند. نکته مثبت این است که سه روز پیش هم فقط یک موقعیت داشتند اما دو گل زدند. ما در ۵۰ دقیقه اول با وجود مالکیت توپ زیادی که داشتیم برای خلق موقعیت‌های زیاد با مشکل مواجه شدیم. اما پس از آن‌که از یک موقعیت نه‌ چندان بزرگ گل زدیم. شوت رابرتسون موقعیت بزرگی محسوب نمی‌شود. بازی کمی بیشتر برای ما باز شد.

باز هم در وقت‌های اضافه گل دریافت کردیم، بنابراین از این نظر هم مشابه بود. تفاوت چندانی وجود نداشت، هرچند در ۵۰ دقیقه اول شاید توپ را کمی سریع‌تر از یک سمت به سمت دیگر منتقل می‌کردیم که این نیز تا حدی به ترکیب بازیکنان و نوع متفاوت بازیکنانی که در برخی پست‌ها بازی می‌کردند مربوط می‌شد اما در مجموع شباهت‌های زیادی بین این مسابقه و بازی سه روز پیش وجود داشت و مالکیت توپ زیادی هم داشتیم.

اما در بخش پایانی سؤال شما باید بگویم واقعاً خوشحالم که چند بازیکن به تیم بازگشته‌اند چون فکر نمی‌کنم هرگز درباره در دسترس نبودن بازیکنان شکایت کرده باشم، اما اگر مجبور باشید هر سه روز یک‌بار با ۱۲، ۱۳ یا ۱۴ بازیکن بازی کنید، طبیعی است که گاهی عملکرد فردی یک بازیکن در سطحی که به آن عادت داریم نباشد چون آنها باید بازی‌های زیادی انجام دهند. به همین دلیل احترام زیادی برایشان قائلم. هر سه روز همان بازیکنان باید به میدان می‌رفتند.

حالا می‌توانم از روی نیمکت نیز تأثیر بیشتری بر بازی بگذارم، همان‌طور که امروز دیدید. بازیکنانی که به زمین آمدند بسیار خوب کار کردند و آنهایی هم که از ابتدا بازی کردند و شاید همیشه فرصت بازی پیدا نمی‌کنند، عملکرد بسیار خوبی داشتند. بنابراین خوب است که این اتفاق در آستانه پایان فصل رخ داده است.

شباهت‌های نیمه اول با بازی قبلی در لیگ و این‌ که در بین دو نیمه به بازیکنان چیزی گفتید؟

نه چون ما در محوطه جریمه آنها نفوذ بیشتری داشتیم و نسبت به نیمه اول بازی این هفته بیشتر به دروازه‌شان نزدیک می‌شدیم. بنابراین چیزهایی را که پیش از بازی درباره آنها صحبت کرده بودیم و باید بهتر انجام می‌دادیم، در زمین دیدم. ما همان کارها را بهتر انجام دادیم. البته این موضوع نیز به ترکیب متفاوت بازیکنان در برخی پست‌ها مربوط می‌شود. یک مثال ساده این است که دومینیک سوبوسلای پاس‌های قطری ۸۰ یاردی بهتری نسبت به جرمی فریمپونگ دارد. جرمی فریمپونگ ویژگی‌های دیگری دارد اما دومینیک سوبوسلای یک یا دو بار در این مسابقه از همین توانایی استفاده کرد.

علاوه بر این، فکر می‌کنم بهتر می‌دانستیم چگونه باید مقابل آنها بازی کنیم. سه روز پیش هم این را می‌دانستیم چون همان سه روز پیش مقابل آنها بازی کرده بودیم. در چنین شرایطی معمولاً طراحی برنامه بازی آسان‌تر می‌شود و اجرای آن نیز بهتر از سه روز پیش بود. با این حال، شرایط به گونه‌ای نبود که پنج بار در موقعیت تک‌ به‌ تک مقابل دروازه‌بان قرار بگیریم؛ چنین چیزی رخ نداد اما این موضوع در برابر تیمی که با ۱۱ بازیکن در داخل و اطراف محوطه جریمه دفاع می‌کند نیز بسیار دشوار است.

مک آلیستر ضربه خود، حالش خوب است؟

فکر می‌کنم بله.

حضور اندرو رابرتسون برای لیورپول؟

او این باشگاه را دوست دارد و عاشق بازی کردن مقابل این هواداران است. به‌ هر حال این هواداران بار دیگر فوق‌العاده بودند، سه روز پس از آن‌که بسیار ناامید شده بودند. درست مانند ما، آنها هم دوباره باید عصر جمعه به اینجا می‌آمدند. نمی‌دانم آیا همه همان افراد بودند یا نه اما قطعاً تعداد بیشتری حضور داشتند، چون در جام حذفی انگلیس معمولاً هواداران مهمان بیشتری حضور دارند. در یک‌ سال‌ و نیم که من اینجا هستم، اندرو رابرتسون همه چیزش را برای این باشگاه داده است. فکر می‌کنم هواداران به من خواهند گفت که این فقط مربوط به یک‌ سال‌ و نیم نیست. او در تمام سال‌هایی که اینجا بوده همین کار را انجام داده است.

هر زمان که من به او نیاز داشته‌ام یا باشگاه به او نیاز داشته، تلاش کرده است بهترین عملکردش را ارائه دهد. امشب هم دقیقاً همین کار را انجام داد. نه‌ تنها با گلزنی و دادن پاس گل، بلکه فکر می‌کنم از نظر دفاعی نیز بسیار خوب و با آرامش و تسلط روی توپ کار کرد. این موضوع بسیار مهم است چون وقتی مقابل تیمی بازی می‌کنید که مدافعان کناری آن دائماً آزاد هستند، در آن پست‌ها به بازیکنی نیاز دارید که تصمیم‌های درستی بگیرد و دومینیک سوبوسلای و اندرو رابرتسون قطعاً امشب همین کار را انجام دادند.

انتهای پیام/