منصوریان با الطلبه دو برد متوالی کسب کرد
مدعی شماره یک در لیگ ستارگان عراق
تیم فوتبال الطلبه عراق، در هفته بیستویکم لیگ ستارگان این کشور، موفق شد دومین پیروزی متوالی خود را با کسب سه امتیاز حیاتی مقابل القاسم جشن بگیرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال الطلبه عراق با هدایت علیرضا منصوریان در هفته بیستویکم لیگ ستارگان عراق، موفق به کسب دومین پیروزی متوالی خود شد. الطلبه در این دیدار خانگی با نتیجه ۲ بر صفر بر تیم القاسم که در انتهای جدول قرار دارد، غلبه کرد.
برخلاف انتظار، نیمه اول این مسابقه با دفاع منسجم و بدون نقص القاسم به پایان رسید و تلاشهای شاگردان منصوریان برای گلزنی بینتیجه ماند. با این حال، روند بازی در نیمه دوم کاملاً تغییر کرد و الطلبه با افزایش فشار هجومی توانست دو بار دروازه حریف را باز کرده و سه امتیاز کامل را کسب کند.
این پیروزی ارزشمند، پس از شکست هفتههای قبل مقابل تیم صدرنشین نیروی هوایی به دست آمد و روحیه تیم را مجدداً افزایش داد.
با این نتیجه، الطلبه اکنون با ۴۰ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد، اما همچنان با تیم صدرنشین ۹ امتیاز فاصله دارد. با این حال، امیدواریها برای ادامه روند پیروزیها در هفتههای آتی و باقی ماندن در کورس قهرمانی همچنان پابرجا است.