پیام وینیسیوس پیش از نبرد بزرگ
خستگی محسوس است، اما تمرکز روی بازی با سیتی است
وینیسیوس جونیور، ستاره تیم رئال مادرید، اذعان کرد که پس از بازیهای متوالی، احساس خستگی میکند، اما این وضعیت مانع از آمادگی کامل او برای دیدار حساس آتی مقابل منچسترسیتی نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور، ستاره رئال مادرید، پس از کسب پیروزی سخت مقابل سلتاویگو در ورزشگاه بالایدوس، بر قدرت تیمش در مواجهه با شرایط دشوار و تحمل سختیها تأکید کرد و اطمینان داد که این برد، روحیه لازم برای رویارویی با منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا را به آنها خواهد بخشید.
او در پایان مسابقه در گفتگو با رسانهها اظهار داشت: «بازی بسیار دشواری بود. بازیکنان زیادی را در اختیار نداریم، اما به اینجا آمدیم تا پیروز شویم. سخت کار کردیم، خیلی رنج کشیدیم و در نهایت توانستیم پیروز شویم که مهمترین چیز برای کسب اعتماد به نفس پیش از بازی چهارشنبه بود. میخواهیم از بازیکنان تیم جوانان که به میدان آمدند تشکر کنیم. میدانستیم با این تعداد مصدوم و محروم، مسابقه بسیار دشواری خواهد بود. هیچ راهی بهتر از این نبود که سالگرد باشگاهمان را با دادن این هدیه به هواداران جشن بگیریم.»
وینیسیوس در ادامه در مصاحبه اختصاصی با رئال مادرید تیوی افزود: «دوست دارم بازیها را زودتر ببریم و کار را آسانتر کنیم اما پیروزی همیشه خوب است، به خصوص وقتی با گل فده به دست میآید، بازیکنی که همیشه در دسترس ما است و همه چیزش را برای تیم میگذارد.» او همچنین اذعان کرد که در جریان مسابقه خستگی بر او غلبه کرده و تمرکز خود را بلافاصله به نبرد اروپایی چهارشنبه مقابل منچسترسیتی، بازی رفت مرحله یک هشتم نهایی در سانتیاگو برنابئو، معطوف کرده است: «امروز کمی خسته بودم. در روزهای اخیر بازیهای زیادی انجام دادهام اما باید برای مسابقههای بزرگ آماده باشید. باید در خانه خوب استراحت کنم تا برای چهارشنبه آماده باشم. زمان داریم. باید به خوبی ریکاوری کنیم تا بازی خوبی انجام دهیم و هواداران پشت ما باشند.»
وی در پایان سخنان خود، اهمیت دیدار پیش رو را مورد تأکید قرار داد: «در مرحله یک هشتم مقابل حریفی بسیار دشوار مانند منچسترسیتی به بهترین عملکردمان نیاز داریم اما در خانه و مقابل هوادارانمان بازی میکنیم. با حمایت همه که در فصلی که مسابقههای سختی داشتهایم بسیار به آن نیاز داریم اما باید بهترین نسخهمان را نشان دهیم.»