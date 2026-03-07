واکنش آربلوا به پیروزی سخت رئال: رقابت با بارسا تا آخر ادامه دارد

به گزارش ایلنا، سرمربی رئال مادرید پس از پیروزی دراماتیک تیمش در ورزشگاه بالایدوس، از نقش کلیدی بازگشت فرلان مندی و همچنین تلاش بازیکنان آکادمی در روزهایی که تیم با موجی از مصدومیت‌ها و غیبت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، تمجید کرد.

آلوارو آربلوا در صحبت‌هایش به اهمیت سه امتیاز ارزشمندی اشاره کرد که با گل دقیقه ۹۴ فده والورده به دست آمد؛ گلی که بردی نفس‌گیر برای رئال مادرید رقم زد. او تأکید کرد که تیمش با وجود تمام مشکلات و کمبودها، همچنان مصمم است تا آخرین لحظه برای قهرمانی در لالیگا بجنگد.

سرمربی رئال مادرید همچنین پیامی برای تمام بازیکنانی داشت که با وجود شرایط دشوار و غیبت برخی مهره‌ها، تصمیم گرفتند همراه تیم به ویگو سفر کنند و برای این پیروزی مهم تلاش کنند.

به طور کلی از بازی و سبک رئال راضی بودید؟: «تیم برای بردن بازی کرد؛ همان کاری که رئال مادرید همیشه می‌کند و همان چیزی که می‌خواستیم انجام دهیم.»

نظر شما درباره پیتارچ: «چند روز پیش درباره او از من پرسیدید. باید خیلی به او اعتبار داد؛ توانایی‌اش در پرس، این‌که چطور اجازه نمی‌دهد توپ را از دست بدهد، همیشه دنبال بهترین گزینه است، پاس می‌دهد و حرکت می‌کند، بازیکنی پویا است. مرتب فرار می‌کند و باید ارزش کارش را دانست. پالاسیوس، مانوئل آنخل، گونسالو، باید به آکادمی بیشتر بها بدهیم. درست است که بهترین‌ها به اینجا می‌آیند، اما باید به بازیکنان پایه اعتماد کرد.»

مندی؟: «او بعد از یک وقفه طولانی و چند ماه دوری از مسابقه برگشته است. ما ریسک کردیم، چون دوست نداشتم ۹۰ دقیقه کامل بازی کند، اما با توجه به روند بازی این کار لازم شد. با حضور او، بردن برای رئال مادرید آسان‌تر است و این حرف کمی نیست. ما به بازیکنانی مثل او نیاز داریم که هر روز کمک کنند و هر وقت بازی می‌کنند، عملکرد خوبی داشته باشند.»

همچنان برای قهرمانی تلاش می‌کنید؟ «قطعاً. هنوز بازی‌های زیادی باقی مانده، همه برای چیزی می‌جنگند و هر مسابقه مثل یک جنگ خواهد بود. هم بازیکنان ما شایسته تحسین‌اند و هم سلتا که چطور بازی می‌کرد. از نگرش تیم خیلی خوشحالم؛ از کسانی که خواستند بیایند و آمدند تا تیم را جلو ببرند. این‌ها همان لحظاتی است که بازیکنان رئال مادرید را نشان می‌دهد و امشب تعداد زیادی از آن‌ها را دیدم.»

علت تعویض سریع گولر: «نمی‌دانم مربی دیگری هست که این‌قدر به گولر دقیقه داده باشد یا نه؛ هیچ‌کس بیشتر از من به او بازی نداده است. از او بسیار راضی هستم.»

دوباره درباره پیتارچ: «همیشه خبر خوبی است که بازیکنی در آن سن بتواند در تیم اول جا بیفتد. فکر می‌کنم او یک بازیکن با مُهر رئال مادرید است.»

اهمیت پیروزی در ثانیه آخر: «بردی بسیار مهم بود، چون باعث می‌شود با ذهنیتی متفاوت به دیدار مقابل سیتی برسیم. مطمئناً می‌توانیم بهتر بازی کنیم و امیدوارم از این به بعد همین‌طور باشد.»

