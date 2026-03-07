شکست سنگین پاریس برابر موناکو؛ زنگ خطر پیش از نبرد با چلسی

به گزارش ایلنا، موناکو در دیداری پرهیجان توانست نمایشی برتر ارائه دهد و پیروزی ۳ بر ۱ را مقابل پاری‌سن‌ژرمن جشن بگیرد؛ مسابقه‌ای جذاب که نشان داد لیگ فرانسه نیز می‌تواند بازی‌هایی در سطح بالا و تماشایی ارائه کند. در سوی مقابل، پاریسی‌ها اگر نمی‌خواهند خیلی زود از لیگ قهرمانان اروپا کنار بروند، باید پیش از تقابل با چلسی پیشرفت قابل‌توجهی در عملکردشان ایجاد کنند؛ هشداری که در طول این فصل بارها برایشان تکرار شده است.

موناکو بار دیگر به تیمی دردسرساز برای لوئیس انریکه تبدیل شد. در چهار رویارویی دو تیم در این فصل ــ دو بازی در لیگ و دو مسابقه در لیگ قهرمانان ــ این موناکو بوده که هر بار نخستین گل را به ثمر رسانده است؛ آماری نگران‌کننده برای پاریسی‌ها پیش از بازی مهم پیش رو.

در ابتدای مسابقه درو در ترکیب اصلی قرار داشت و تحرک قابل‌قبولی هم نشان داد، اما به مرور زمان برتری فیزیکی موناکو جریان بازی را به سود میزبان تغییر داد. تیم پوکونیولی با آرایش پنج مدافع، به خوبی از فضاهای ایجادشده استفاده کرد و سرانجام آکلیوش ــ همان بازیکنی که در دیدار لیگ قهرمانان هم گل اول را زده بود ــ از اشتباه زئیر امری بهره برد و دروازه سافونوف را باز کرد تا ورزشگاه برای دقایقی در سکوت فرو برود.

پاری‌سن‌ژرمن دیگر آن تیم منسجم فصل گذشته به نظر نمی‌رسد. نبود فابین روئیز که یکی از مهره‌های کلیدی انریکه بود، به وضوح احساس می‌شود و تیم در بخش دفاعی نیز استحکام سابق را ندارد. با وجود این، پاریسی‌ها در نیمه نخست نیت تهاجمی داشتند اما در ضربه نهایی ناکام بودند. آن‌ها تا پنج موقعیت خوب را از دست دادند که مهم‌ترینش تک‌به‌تک اشرف حکیمی با کوهن بود؛ فرصتی که دروازه‌بان سوئیسی موناکو با واکنشی عالی مهار کرد.

در ادامه بازی شکل آشفته‌ای به خود گرفت و بیشتر به نبردی بی‌محابا شباهت داشت؛ جایی که خط هافبک نقش چندانی در کنترل مسابقه نداشت. در این میان لامین کامارا نمایشی درخشان ارائه داد و با تحرک و قدرتش یادآور پاتریک ویرا بود. موناکو نیز از این شرایط نهایت بهره را برد و گولووین که تنها لحظاتی از حضورش در زمین می‌گذشت، گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

در واکنش به این شرایط، لوئیس انریکه دمبله را به میدان فرستاد. ورود این بازیکن تأثیر فوری داشت و انرژی تازه‌ای به حملات پاریس بخشید. پی‌اس‌جی فشار زیادی روی دروازه موناکو وارد کرد و سرانجام بارکولا با ضربه‌ای که کمی هم با شانس همراه بود یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما این امید خیلی زود از بین رفت.

پاریسی‌ها که برای بازگشت به بازی کاملاً جلو کشیده بودند، در خط دفاعی بی‌احتیاط شدند و همین موضوع به موناکو فرصت ضدحمله داد. در نهایت بالوگان از این فضا استفاده کرد و با ضربه‌ای دقیق سافونوف را تسلیم کرد؛ در حالی که این دروازه‌بان پیش از آن دو واکنش درخشان داشت.

با این گل، شکست ۳ بر ۱ پاری‌سن‌ژرمن قطعی شد؛ نتیجه‌ای که شب دشوار شاگردان لوئیس انریکه را کامل کرد و پیش از دیدار حساس برابر چلسی، نگرانی‌ها درباره وضعیت این تیم را دوچندان ساخت.

