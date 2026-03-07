الهلال با درخشش بنزما حریف را در هم کوبید؛ برد پرگل با دبل ستاره فرانسوی
الهلال در شبی که کریم بنزما نقش اول میدان بود، با نمایش هجومی و به ثمر رسیدن دو گل از سوی این مهاجم فرانسوی، توانست حریف خود را با اختلافی چشمگیر شکست دهد و یک پیروزی پرگل و قاطع را در کارنامهاش ثبت کند.
به گزارش ایلنا، الهلال در چارچوب هفته بیستوپنجم لیگ حرفهای عربستان با نمایشی مقتدرانه در ورزشگاه کینگدام آرینا مقابل تیم النجمه قرار گرفت و توانست با نتیجه پرگل چهار بر صفر به پیروزی برسد؛ بردی که جایگاه این تیم را در میان مدعیان قهرمانی مستحکمتر کرد. در این مسابقه کریم بنزما با به ثمر رساندن دو گل درخشانترین بازیکن میدان بود و مالکوم به همراه سرگئی میلینکوویچ ساویچ دیگر گلهای الهلال را وارد دروازه حریف کردند.
دیدار با برتری نسبی الهلال آغاز شد، اما شاگردان این تیم در دقایق ابتدایی مسابقه نتوانستند موقعیت خطرناک جدی روی دروازه حریف خلق کنند. از سوی دیگر النجمه نیز رویکردی محتاطانه در پیش گرفته بود و برنامه هجومی مشخصی نداشت، به همین دلیل دروازه یاسین بونو کمتر با تهدید جدی مواجه شد.
با این حال الهلال که برای حفظ فاصله با رقبا در کورس قهرمانی به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشت، رفتهرفته کنترل جریان بازی را در اختیار گرفت و میدانداری بیشتری پیدا کرد.
لحظه تعیینکننده مسابقه در دقیقه 40 رقم خورد؛ جایی که سالم الدوسری در موقعیت تکبهتک با دروازهبان قرار گرفت و ناصر الهلیل، مدافع النجمه، برای جلوگیری از این موقعیت مرتکب خطا شد. داور پس از بررسی صحنه با کمک سیستم VAR تصمیم به اخراج مستقیم این بازیکن گرفت و النجمه از همان لحظه با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه داد.
برتری عددی الهلال خیلی زود اثر خود را نشان داد و تنها سه دقیقه پس از این اخراج، کریم بنزما با ضربه سری دقیق دروازه حریف را باز کرد تا الهلال با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود. در نیمه دوم نیز الهلال با انگیزه بیشتری وارد زمین شد و تلاش کرد اختلاف را افزایش دهد و پیروزی خود را قطعی کند.
در ادامه مسابقه و در دقیقه 81، بنزما بار دیگر نام خود را در فهرست گلزنان ثبت کرد. او این بار با پاس سرگئی میلینکوویچ ساویچ صاحب موقعیت شد و دومین گل شخصیاش را به ثمر رساند تا شب درخشانی را پشت سر بگذارد.
در ادامه نیز مالکوم و خود ساویچ گلهای دیگر الهلال را به ثمر رساندند تا این تیم با نتیجه قاطع چهار بر صفر زمین مسابقه را ترک کند. الهلال با کسب این سه امتیاز مجموع امتیازات خود را به 61 رساند و با حفظ جایگاه سوم جدول همچنان در کورس قهرمانی لیگ حرفهای عربستان باقی ماند.