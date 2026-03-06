انتقال ستاره سابق یونایتد به کورینتیانس رسمی شد

به گزارش ایلنا، باشگاه کورینتیانس برزیل به‌طور رسمی اعلام کرد که جسی لینگارد، هافبک هجومی پیشین منچستریونایتد، به جمع بازیکنان این تیم پیوسته است.

این انتقال روز جمعه به‌طور رسمی اعلام شد؛ هرچند لینگارد طی چند روز گذشته در مرکز تمرینی «ژواکیم گراوا» تمرینات خود را با این تیم آغاز کرده بود.

بر اساس اعلام باشگاه، این بازیکن قراردادی تا پایان فصل امضا کرده و در صورتی که برخی اهداف مشخص‌شده در قرارداد محقق شود، این توافق به‌صورت خودکار تا پایان سال ۲۰۲۷ تمدید خواهد شد. لینگارد در تیم جدیدش پیراهن شماره ۷۷ را بر تن خواهد کرد.

همچنین او پس از کالین کاظم-ریچاردز دومین بازیکن متولد بریتانیا خواهد بود که برای کورینتیانس به میدان می‌رود.

لینگارد بیشتر به‌واسطه دوران حضورش در منچستریونایتد شناخته می‌شود. او از سال ۲۰۱۱ تا پایان فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ در این باشگاه بازی کرد. او همچنین در طول دوران حرفه‌ای خود ۳۲ بار برای تیم ملی انگلیس به میدان رفته و تجربه حضور در رقابت‌های جام جهانی فوتبال را نیز در کارنامه دارد.

